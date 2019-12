Manlio no busca amparo

Como si no hubiera noticias, hoy amanecimos con que el indagado del momento es Manlio Fabio Beltrones, con base en un amparo viejo, del 23 de julio pasado, en relación al caso que se sigue en Chihuahua a Alejandro Gutiérrez.

La noticia es falsa.

El cabezal de hoy a “8 columnas” de Reforma ofrece la impresión de que el ex gobernador de Sonora y ex presidente del PRI buscó recientemente el amparo de la justicia federal, pero en el cuerpo de la nota todo se refiere a la solicitud de julio pasado ante la juez María Dolores Núñez Solario.

La información incurre en algunas inexactitudes; por ejemplo, el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, no está en prisión domiciliaria, sino en libertad, y no siendo funcionario público está en un proceso de supuesto peculado.

Atrás de la información se siente la mano de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua en cuya entidad la arbitrariedad es común, en donde él y su fiscal general, César Peniche Espejel, controlan todo lo que tiene que ver con la justicia.

El amparo de julio es de los conocidos como “buscadores”, es decir, son utilizados para saber si existe alguna orden de aprehensión. El 14 de noviembre, la juez Núñez respondió que no existe ninguna, por lo tanto, fue negado.

Noticia vieja. Sin embargo, la información publicada busca confundir al lector afirmando que “Indagan a Manlio”; es decir, que “ahora es investigado”, no obstante que entre julio y diciembre han pasado 6 meses.