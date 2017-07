MANCERA BUSCA EN DELEGACIÓN DE MONREAL, PUNTERO A JEFE DE GOBIERNO, OTRO TLÁHUAC

A horas de publicarse la encuesta de Reforma que confirmó un estudio de campo del gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa se preparó el operativo sorpresa en las delegaciones morenistas: Cuauhtémoc, de Ricardo Monreal Ávila, y Tláhuac, del señalado Rigoberto Salgado.

Los números ubican a Morena de Martí Batres con el doble de puntaje que el PRD de Raúl Flores: 34% y 17%, seguido por independientes, con 16%, y el PAN, de Mauricio Tabe, con el 14%, pero Monreal Ávila va la cabeza, por encima de Claudia Sheinbaum, 15%-13%.

Pero más allá de la interna de Morena, el delegado de la Cuauhtémoc se ubica, con 26 puntos, 9 arriba de Alejandra Barrales, y a 12 de la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, que tiene un azul tan decolorado que la hace ver como independiente, y del Frente Amplio Opositor PAN-PRD ni se diga; trae un 60% de rechazo.

Con estos datos duros, cualquier sospechosista podría interpretar el operativo policiaco nocturno de Hiram Almeida y Edmundo Garrido en Tláhuac como pretexto para buscar con lupa las colonias Roma, Condesa y sus alrededores, a ver si se encuentran a otro “Ojón” como el de los mototaxis. Por lo pronto, un combo de ocho delincuentes armados y narcomenudistas fue detenido.

TABOADA, AL ESTILO MARGARITA; A BENITO JUÁREZ VÍA ESPECTACULARES

Malabares tendrá que hacer el diputado Santiago Taboada Cortina para rescatar la delegación Benito Juárez, en riesgo de caer en manos de Morena de Martí Batres o del PRD de Raúl Flores por el trabajo mediocre y las acusaciones de corrupción contra Christian Von Roehrich.

Del tamaño y costo de la propaganda en espectaculares son las ganas de Taboada, al estilo de Margarita Zavala; bueno, falta que le cumplan por haberse bajado de la contienda en el 2015, pero en el 2018 NO será el día de campo que aprovechó Christian; la demarcación pasó de ser un bastión a focos rojos de Mauricio Tabe y Ricardo Anaya Cortés.

Y ni qué decir comparado con el trabajo, en Miguel Hidalgo, de Xóchitl Gálvez Ruiz; las dos delegaciones que podrían ser la ventaja competitiva albiazul en la CDMX se reducen a cero. La delegada construye su vía independiente, con posibilidades aliancistas, y el otro delegado del PAN no toma altura.

LÓPEZ OBRADOR PIERDE OTRA OPORTUNIDAD CON MADURO; ¡EVO SUGIERE NUEVO CONSTITUYENTE A MÉXICO..!

Otra buena oportunidad perdió Andrés Maduro… perdón, Andrés Manuel López Obrador, para estar en sintonía internacional y desligarse de Nicolás Maduro, pero tal vez la violencia, ataques a la población civil y muerte de al menos 10 personas en la votación al Constituyente de Venezuela no fueron suficientes.

A lo mejor cayeron muuuy bien en Morena y a Yeidckol Polevnsky la sugerencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, de que México debe hacer una Asamblea Constituyente para cambiar el “sistema imperialista”. Bueno, qué tanto falta para el 2018.

AVANZA TURISMO, A PESAR DE LA INSEGURIDAD: DE LA MADRID; LISTO PARA LA PRESIDENCIA

“La inseguridad en algunos destinos turísticos es uno de los problemas que venimos planteando, no obstante, México avanzó ocho posiciones entre los países más visitados”, comenta, a este espacio, Enrique de la Madrid Cordero.

Confirma sentirse “preparado para la candidatura presidencial”, pero está dedicado al proyecto turístico del país, donde destacan Huatulco, Cancún, Los Cabos y Acapulco.

Sobre el CIP de Teacapán Playa Espíritu, el proyecto anunciado con pirotecnia, en enero del 2009, por Felipe Calderón Hinojosa, comenta: “No hay demanda por ese destino, por lo tanto, no se van a otorgar recursos a Playa Espíritu, NO es prioridad de Presidencia de la República”.

De la Madrid agrega: “No puedo decir que sea una mala decisión el CIP de Teacapán porque no me tocó participar, pero NO tendrá recursos ese desarrollo”.

