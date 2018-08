AMLO ‘congela’ el Consejo Nacional de Seguridad Pública; ONG´s marginadas

Los Romero, Jorge y Juan Carlos, con el reto de la primera oposición en San Lázaro/ NO le quiten el tiempo a la Suprema Corte, Napoleón y Lozano

A la ‘congeladora´mandaron los asesores de seguridad del equipo de Transición de Andrés Manuel López Obrador las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), con el típico “hasta nuevo aviso” del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto.

Para los líderes de organizaciones de la sociedad civil que participan en el órgano desconcentrado de Segob de Alfonso Navarrete Prida es muy mala señal.

El CNSP está por encima del Secretariado Ejecutivo del SNSP de Álvaro Vizcaíno Zamora y ya debió darse la convocatoria que fue postergada sin dar a conocer las razones, a pesar de la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, que de nuevo en el mes de julio rompió el récord de récords de crímenes a llegar a 3 mil 17 muertes dolosas.

Pero la intención va más allá. El presidente electo en múltiples ocasiones ha externado su desconfianza en las ONG´s y sus líderes a los que acusa de responder a intereses ajenos a las organizaciones.

Y no obstante que no se ha interrumpido la comunicación del próximo Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño y la titular de Segob Olga Sánchez Cordero con las cabezas de las ONG´s, el trato es meramente protocolario y no se ve intención alguna de continuar con el CNSP.

Francisco Rivas, titular del Observatorio Nacional Ciudadano lamentó la cancelación de la reunión, no hay indicios de entregas o nombramientos entre el equipo saliente y el entrante, en un organismo donde participa el presidente de la república, los secretarios de la Defensa, Marina, Segob, PGR y Gobernadores.

LOS ROMERO, JORGE Y JUAN CARLOS, CON EL RETO DE LA PRIMERA OPOSICIÓN SAN LÁZARO

Van en un solo equipo. Juan Carlos Romero Hicks y Marcelo Torres designaron a Jorge Romero Herrera como vicecoordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, con el valor agregado de la coordinación de la bancada en la Asamblea Legislativa CDMX.

Indudablemente los Romero, Hicks y Herrera, harán equipo con Damián Zepeda Vidales en el Senado como primera fuerza opositora en las dos cámaras, frente a los nuevos tiempos que presagian un trabajo parlamentario dominado por Morena, donde tendrán que protagonizar el equilibrio y contrapesos irrenunciables en el trabajo legislativo.

Los gritos morenistas: “Es un honor estar con Obrador” en San Lázaro hablan de una fuerza simbiótica entre esa parte del Legislativo, sometido por el Ejecutivo, una relación insana para la vida democrática de México.

Corresponderá a los Romero asumir esa responsabilidad histórica frente a un bloque que pretenderá imponer sus reglas, a partir del mayoriteo aplastante. Una encomienda llena de obstáculos que requiere determinación, talento y profesionalismo.

NO LE QUITEN EL TIEMPO A LA SUPREMA CORTE, NAPOLEÓN Y LOZANO

A menos que el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia traiga de Canadá un arsenal contra el ex Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, la revancha se quedará en puros deseos del ‘perseguido’, según Andrés Manuel López Obrador.

Sería la tercera vez que el líder minero demanda a Lozano, en las dos primeras no le hizo nada, va la historia: el 25 de enero del 2017, con cuatro votos, la Primera Sala de la SCJN de Luis María Aguilar desechó el amparo presentado por Napoleón, quien buscaba que Lozano Alarcón lo indemnizara por daño moral.

Ocho meses atrás, en abril de 2016 la 2a. Sala de la SCJN rechazó amparar a Gómez Urrutia, quien pretendía que la Secretaría del Trabajo lo indemnizara por los boletines en su contra, cuando el ex senador poblano era titular de la dependencia.

Y ojalá que NO le quiten el tiempo a la Corte que por chamba seria no para, y ahora con el próximo bajón en los privilegios, como que jueces, ministros y funcionarios no han de estar de muy buen humor.

