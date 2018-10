Romo incumple a empresarios; Francia desmiente a AMLO; Bolsa y peso, con descalabro

¿Alguien le avisó a Alfonso Romo Garza que no estaba en un funeral..? Porque en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador y Javier Jiménez Espriú, el próximo jefe de la Oficina de Presidencia tenía cara de enterrador del NAIM de Texcoco.

Así que los empresarios de Monterrey que creyeron en la promesa de que el proyecto del nuevo aeropuerto sería el original, ahora confirmaron que las decisiones del Presidente electo en realidad las toma su dedito, y no le dice a nadie más.

No se pueden decir engañados, será autoengañados, porque tooodo apuntaba al triunfo de Santa Lucía en la consulta popular, toda vez que los dados estaban muy cargados a los municipios de Morena, y desde el jueves las irregularidades, el voto múltiple y mil mañas más, de plano eliminaban a Texcoco.

Lo cierto es que la noche del domingo se achicó el futuro, se enterraron los grande proyectos y nos bajamos de la acelerada globalización, para dar paso a una visión más nacionalista, si no pregúntenle a Moody´s que bajó dos niveles los bonos del NAIM y la Bolsa y el peso no registraban una caída de tal magnitud desde noviembre de 2016.

Y para colmo de males del Electo, la embajada de Francia en México desmintió el presunto informe enviado por Emmanuel Macron sobre el aeropuerto en Santa Lucía, lo redujo a una referencia a partir de una petición informal de diagnóstico de una compañía gala.

URGE EL REGRESO AL DEBATE LAICO: AMLO, EL DIOS DE SOLALINDE; SLIM, EL SANTO DE FERNANDA FAMILIAR

Urge dejar el dogma de fe en el debate desatado por la sepultura del NAIM en Texcoco y el renacimiento de Santa Lucía, que inspiró al padre Alejandro Solalinde a decir que Andrés Manuel López Obrador tenía mucho de Dios. Posiblemente se contuvo de NO decirlo al revés, que Dios tiene mucho del Presidente electo.

En esta secuencia histérica, aparece un controvertido llamado en redes sociales de la conductora Fernanda Familiar a empresarios para que detengan el acto ilegal de AMLO, los invita a que se sumen y pongan orden, ¿qué quiere decir..?

En otro mensaje, le dice “santo” a Carlos Slim Helú: “Sal al quite Carlitos, por México, estamos en tus manos, tienes que sacar al güey de la barranca, ¿me entiendes?”. Veremos qué tanto se deforma el tema mañana.

TONATIUH GUILLÉN, PILOTO FÓRMULA UNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Mejor perfil NO pudo encontrar Olga Sánchez Cordero para tomar las riendas del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh Guillén López, ex director del Colegio de la Frontera, no sólo es experto en la materia, es uno de los académicos pioneros en la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

El INM estuvo en manos de policías como Ardelio Vargas, a quien por cierto Mercedes del Carmen ‘Paloma’ Guillén Vicente, hermana del sub Marcos, como subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, le decía “El Chota”, el cambio con un humanista es radical.

La nueva problemática migratoria alcanzó niveles de tragedia humanitaria. México vive en estos momentos flujos donde no se descartan manos oscuras y manipuladoras que aprovechan la desventura de centroamericanos en busca de un mejor futuro. Nada fácil para Guillén y Sánchez Cordero, pero en mejores manos no estaría el tema.

