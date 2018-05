SinMiedoALaIbero, prueba de fuego; Anaya confirma; Meade espera; AMLO dice no

Ya salió el primer engallado que dice no temerle a la reedición del #YoSoy132 en la Universidad Iberoamericana, la fallida organización de Alejandra Lagunes que metió, en el 2012, al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en camisa de once varas; ¡que NO la lleve Pepe Meade..!

El primero de los candidatos presidenciales en levantar la mano es Ricardo Anaya Cortés. Hasta el momento NO hay confirmación de Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador “se disculpó”, pero se espera, a la brevedad, la participación de Jaime Rodríguez “El Bronco”.

Ante los oídos sordos, los alumnos publicaron una campaña llamada #SinMiedoALaIbero donde prometen portarse cordiales. ¡Gulp..! Sin embargo, extraña el NO del candidato de Morena a una institución de influencia jesuita, terreno fértil para su ideario, pero, a la vez, una prueba de fuego.

ULTIMÁTUM DE LA COPARMEX AL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

Qué quiso decir Gustavo de Hoyos Walther con el ultimátum: “Es la última llamada para el gobierno federal”, en un comunicado de la Coparmex para apurar, ya, los cambios necesarios en la lucha contra el crimen organizado.

Indudablemente, el llamado empresarial nubla el golpe de Alfonso Navarrete Prida al Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera “El Mencho” con la detención de Rosalinda, su esposa, y dos fuertes operadores, y también señala que el mes pasado se registraron 90 asesinatos dolosos diarios, 25% más que el del año pasado.

Los empresarios se dicen frustrados por el proyecto electoral que mantuvo al gobierno paralizado e incapaz de hacer los cambios necesarios, entre ellos la resistencia de Miguel Ángel Osorio Chong a separar la SSP de Gobernación.

De igual forma, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, apuntaló esa fusión, que nunca dio resultados, los dos privilegiando su futuro político, uno como candidato presidencial y el otro como fiscal general de la República.

NAVARRETE SACA A AMIEVA DEL BAJO PERFIL

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, logró lo que ninguna ONG de la CDMX: Sacar del bajo perfil a José Ramón Amieva. El jefe de Gobierno interino salió con la vieja tonada de que en la capital no existen cárteles del narcotráfico y que la disputa entre narcomenudistas es por las ganancias, NO por el territorio.

La explicación es muuuy convincente; Amieva argumenta: “Las personas traen una ropa y unos vehículos que hablan de un nivel de vida cómodo, de un nivel de vida que se deriva del producto ilícito, de lo que obtienen a través del delito”.

Así que las camisas Versace de “El Chapo” Guzmán Loera y de José Rodrigo Aréchiga “El Chino Ántrax”, y las Polo de Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, son prueba de que son narcomenudistas, NO capos de cárteles del narcotráfico.

LA VIRGEN MERENGUE DEL REAL MADRID, LA ‘OREJONA’, EN CATEDRAL

Vaya golazo que le metió el Real Madrid a las teorías sociológicas que pronosticaban el crecimiento del ateísmo desde la creación de la Unión Europea. El equipo tres veces campeón consecutivo de la Champions League, con 13 copas en total, fue recibido por el obispo Jesús Vidal en la Catedral de la Virgen de la Almudena, en Madrid.

El domingo 27, antes de dirigirse a la Plaza de las Cibeles para celebrar el título, la junta directiva, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y los goleadores que enterraron al Liverpool en Kiev, Karim Benzema y Gareth Bale, ofrecieron la “Orejona” a la Virgen.

