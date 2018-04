‘Soy católico, pero digo que soy cristiano’, se confiesa López Obrador con obispos

¡Lo que nos faltaba..! Policía Federal podría rescatar a Gutiérrez de penal de Chihuahua; familia de sacerdote no denunció secuestro en Morelos por desconfianza a Graco

Le echaron montón los 125 obispos, el 13 de abril, en la CV Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a Andrés Manuel López Obrador. A pregunta expresa confesó: “Soy católico; hasta acólito fui”.

…

Antes de la Santa Pasarela, donde estuvieron Margarita Zavala, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya, López Obrador jugó muy bien a la ambigüedad, pero la curia encabezada por Francisco Robles Ortega lo presionó y, entre risas, aclaró: “Me gusta decir que soy cristiano”.

…

Y ya entrados en las netas, el tabasqueño reveló que la declaración le favorecía con el voto corporativo de las iglesias evangélicas, más disciplinadas que la católica; los líderes religiosos tiran línea y sus fieles la siguen sin cuestionar.

…

Ahora se entiende que el Partido Encuentro Social es un gran aliado en la coalición Juntos Haremos Historia. Hugo Eric Flores controla las organizaciones religiosas que llevaron a Cuauhtémoc Blanco a la alcaldía de Cuernavaca y muy posiblemente a la gubernatura de Morelos.

…

Hasta el viernes 13, a López Obrador le funcionó el silogismo: Todos los católicos son cristianos, pero NO todos los cristianos son católicos.

¡LO QUE NOS FALTABA..! POLICÍA FEDERAL PODRÍA RESCATAR A GUTIÉRREZ DE PENAL DE CHIHUAHUA

Es difícil imaginar a la Policía Federal de Manelich Castilla entrando al penal Aquiles Serdán de Chihuahua a “rescatar” al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado de desviar al menos 250 millones de pesos a las campañas del partido.

…

Aseguran los Illuminati que los intentos de Enrique Ochoa Reza y Antonio Collado, abogado de Gutiérrez, son una urgencia en la agenda electoral para quitar armas al Frente y contener el apoyo del gober Javier Corral Jurado a Ricardo Anaya Cortés con un doloroso revés.

…

El problema es que el director del penal, Juan Martín González Martínez, NO está facultado para decidir el traslado de Gutiérrez, Enrique Tarín y Gerardo Villegas, ex colaboradores del prófugo César Duarte, al Reclusorio Norte de la CDMX por orden del juez Gerardo Moreno García, acusado de favorecer al ex gober de Veracruz Javier Duarte.

…

El hecho es que la prisión cautelar de los tres priístas la dictaron jueces de control, por lo que su traslado compete, exclusivamente, a los jueces encargados de las causas penales.

…

Pero las urgencias por levantar a José Antonio Meade Kuribreña pasan por medio limpiar la imagen de los funcionarios del PRI al facilitar su libertad con el traslado a la capital.

…

Lo dicho: Difícil ver a la Federal de Manelich y Renato Sales entrando a la fuerza a rescatar a presuntos delincuentes, aunque también era difícil imaginar a tres estudiantes disueltos en ácido y a otros 43 de la Normal de Ayotzinapa descuartizados, quemados y desaparecidos en Iguala.

FAMILIA DE SACERDOTE NO DENUNCIÓ SECUESTRO EN MORELOS POR DESCONFIANZA A GRACO

Con la típica mala intención el comunicado ministerial del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu que da cuenta del caso del sacerdote de la Basílica Moisés Fabila Reyes, secuestrado el 3 de abril y encontrado muerto, el pasado fin de semana, en Morelos.

…

Fabila dejó el sacerdocio y tuvo hijos; posteriormente se separó de su pareja; los hijos crecieron, se hicieron autodependientes y pidió a la Santa Sede y al Papa su reintegración al ministerio, y le fue concedido el perdón y el ingreso como ministro de culto de la iglesia católica, así que NO hay ninguna irregularidad, como se filtró, de la Fiscalía de Morelos, a medios de comunicación.

…

Lo que sorprende es la tibieza del comunicado de Marilú Esponda Sada, vocera de la Arquidiócesis de la CDMX de Carlos Aguiar Retes. No toca a la autoridad ni con el pétalo de una rosa; no hay exigencia para aclarar el caso en un estado donde monseñor Ramón Castro, de Cuernavaca, ha tenido grandes desencuentros con Graco y le hacen la vida imposible.

…

La Fiscalía de Morelos asegura que NO tenía conocimiento del secuestro por no existir alguna denuncia, sin embargo, la familia de Fabila Reyes lo hizo con la autoridad federal por desconfianza con el gobierno morelense.

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos