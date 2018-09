Vuelcan a fuerzas federales por dos mandos en Acapulco; ¿show del fiscal Zuriel por mansión?

Llamó la atención que en medio del escándalo por la presunta mansión del fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, se volcaran las fuerzas federales para detener a dos mandos policiacos municipales y, de paso, detuvieran al director de Tránsito por portar un arma no oficial.

NO es broma; se movilizó a la Marina de Vidal Soberón, al Ejército de Salvador Cienfuegos, a la Policía Federal de Manelich Castilla y a la estatal de Zuriel y Astudillo para atrapar a dos policías por órdenes de aprehensión promovidas por el fiscal Zuriel, íntimo amigo del Héctor Astudillo Junior, hijo del gobernador de Guerrero.

Se dice en Guerrero que la carambola de dos bandas ayudó al gober a quedar bien con al gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador ahora que la candidata de Morena, Adela Román Campos, le quitó al PRD la alcaldía de Acapulco y dejó colgado al alcalde Evodio Velázquez Aguirre.

El show de la movilización federal y estatal ayuda al fiscal acusado de que en tan sólo 5 meses en el cargo le apareció una mansión de al menos 20 millones de pesos frente a las Brisas, aunque los malpensados dicen que es de su amigo.

Los detenidos son los mandos Fernando “N”, alias “El Fénix”, y Brayan Antonio, por posible responsabilidad en homicidio, además del titular de Tránsito, Rafael Rivas, por un arma de alto poder, usual en muchas corporaciones estatales y municipales, utilizadas para hacerle frente al crimen organizado, normalmente mediante acuerdos con la Sedena.

Lo peor del caso es que el escándalo y su difusión desde la Casa Guerrero provocaron que la embajada de Estados Unidos alertara a la población norteamericana en México y a turistas, algo que seguramente impactará en la economía del puerto.

LÓPEZ OBRADOR METE EN LÍOS A SU VOCERO JESÚS RAMÍREZ CON LA ‘PRENSA FIFÍ’

¡Vaya que Andrés Manuel López Obrador metió en un lío a su vocero con eso de la “prensa fifí” y los medios conservadores..!

El ex director de Regeneración, Jesús Ramírez Cuevas, de plano quedó atrapado en un galimatías al tratar de explicar lo que quiso decir su jefe y terminó en una extraña tesis porque “los medios NO representan a la sociedad”. ¡Por supuesto que NO..! Faltaba más.

Afirmó que la definición de “prensa fifí” se aplica a los medios de comunicación que defienden intereses políticos y/o económicos. En realidad, la libertad de expresión NO tiene por qué defender nada, ni siquiera alguna causa noble; es libertad de expresión, punto.

Y por supuesto que en el ejercicio transparente del periodismo es común defender alguna causa política, por ejemplo, la democracia, o económica, como el libre mercado, o tal como los medios mexicanos defienden la postura de México en las negociaciones del TLCAN, o los norteamericanos sus proyectos económicos en los acuerdos internacionales.

Peor aún, la revista Regeneración, dirigida por Ramírez, defendió el proyecto político de López Obrador y no tenía por qué representar a la sociedad; ¿eso la hacía prensa fifí..? ¡Claro que NO..! (no se pierda la declaración https://youtu.be/8F6h36hBWEA).

NUEVO RECTOR DE LA BASÍLICA, CENTRO DE OPERACIONES DE AGUIAR RETES

Será el 4 de noviembre cuando monseñor Salvador Martínez Ávila tome las riendas de la rectoría del segundo santuario más importante de la Iglesia católica, la Basílica de Guadalupe.

Como uno de los movimientos reformadores en la Arquidiócesis de México, el arzobispo Carlos Aguiar Retes también nombró a Martínez Ávila, este martes, Vicario Episcopal de Guadalupe, en sustitución del interino de Enrique Glennie Graue, nombrado por el cardenal Norberto Rivera Carrera.

Desde el nombramiento del Papa Francisco como el sucesor 35 del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, Aguiar Retes cambió el centro de operaciones a la Basílica. Los 34 arzobispos primados anteriores oficiaron y concentraron la fuerza de la Iglesia en la Catedral Metropolitana.

Se habla de una idea polémica, ya que en las constantes peregrinaciones de los estados a la Basílica, los obispos provinciales ofician como principales, para sus fieles, en el santuario guadalupano; ahora, con frecuencia son desplazados.

