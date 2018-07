Morena casi religión; le rezan a AMLO y prenden veladoras en casa de transición

“Cuídalo virgencita” reza la leyenda afuera de la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador iluminada por veladoras. El virtual presidente electo ya casi es virtual beato o santo. Las primeras señales llegaron ayer con ofrendas de fieles, veladoras, imágenes y oraciones para que lo proteja la Virgen MORENA.

…

¡Lo que nos faltaba..! sus seguidores construyen el dogma de infalible, en el líder que tomará las riendas del país el 1 de diciembre -es un decir porque ya las tomó-. Preocupante ya que el halo de iluminación convierte la crítica en blasfemia, o sea, esta columna se arriesga.

…

A ver si el Papa Francisco NO se arrepiente de haberlo rechazado en los Foros de Paz, porque el que sí debe estar en penitencia es el Arzobispo Carlos Aguiar Retes, en lugar de rezarle a San Andrés, le rezó a San José… Meade.

…

Con razón en el proyecto de transición le quitaron a la subsecretaria de Población y Migración, de Gobernación, los “Asuntos Religiosos”, posiblemente estén pensando en elevarlo a Secretaría, que le puede acomodar más al padre Alejandro Solalinde que la CNDH.

…

Por lo pronto los burócratas se van a encomendar a San Andrés para que no les baje el sueldo ni los corra, los empresarios para que NO suspenda el Nuevo Aeropuerto; los diputados y senadores para que NO les rebaje las dietas, los choferes, gastos, y agregados por comisiones.

…

Los que de plano ya no tendrán que rezarle son lo ministros de la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar ni sus jueces, a esos los protege Santa Olga… Sánchez Cordero.

¿RELACIONES OSCURAS DE MARIANA BOY Y ZÁRATE..? COLLINS PISA CALLOS DEL CRIMEN

¿Pues qué amistades se carga Mariana Boy..? porque aseguran en la Asamblea Legislativa de la CDMX que la ex candidata fue quien le pidió al diputado Fernando Zárate -casualmente del mismo Partido Verde Ecologista- que promoviera un punto de acuerdo contra el nuevo Secretario de Seguridad Pública Raymundo Collins Flores.

…

Y a pesar de que no tuvo el eco esperado, ya que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gonzalo Espina Miranda, apoyó públicamente a Collins por su capacidad para combatir la inseguridad, el narcomenudeo y a los cárteles en la CDMX, en el recinto legislativo se propagó la duda sobre el tipo de relaciones oscuras de Boy.

…

Lo cierto es que Zárate está urgido por brincar a Morena, el PVEM no tiene futuro en la capital, y ‘los verdes’ tienen una habilidad de simulación inigualable y para ubicarse donde hay.

UNIDAD, ÚNICA OPCIÓN PARA NUEVA DIRIGENCIA DEL PAN; MORENO VALLE POR COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

En el recuento de daños, la reflexión y reconstrucción de Acción Nacional necesita un elemento esencial: la unidad, después de la derrota de Ricardo Anaya Cortés donde el papel faccioso del gobierno federal, la PGR de Alberto Elías Beltrán y el PRI jugaron un papel demoledor.

…

Nada fácil cuando grupos ligados al PRI con ropaje azul pretenden adueñarse de la dirigencia, y los golpes bajo la mesa involucraron a gobernadores, ex gobernadores, legisladores, notables y los frustrados que habían preparado la soga para el grupo de Anaya Cortés.

…

Mala señal si en la Sesión Ordinaria del Consejo del 11 y 12 de agosto convocada por Damián Zepeda NO prevalece el espíritu, la autocrítica y sintonía que los llevó a la presidencia de la república en el 2000 y 2006, pero sobre todo, si no se asume la parte de culpa como resultado de una contienda donde NO hay inocentes.

…

A ver si en camino no se rajan Marko Cortés Mendoza y Carlos Medina Plascencia, dos perfiles que podrían reconstruir las piezas albiazules que tratan de arrebatar Rafael Moreno Valle y Roberto Gil Zuarth, sin embargo, se comenta en los círculos panistas que el verdadero objetivo del ex gober poblano es la coordinación parlamentaria en el Senado, ya que los ‘puristas’ albiazules rechazan todo lo que huela a PRI.

ENCINAS, OCHOA VALDIVIA Y HERNÁNDEZ, FACTORES DE SHEINBAUM EN COMICIOS

Uno de los factores desconocidos que consolidaron la contundente victoria de Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México fue la coordinación que logró la alianza que la postuló a Jefa de Gobierno, tanto en la campaña como en los operativos de promoción y defensa del voto.

…

Los partidos que integraron la coordinación lograron ensamblar un frente común que los llevó al éxito, donde se destacaron Alejandro Encinas, Rafael Ochoa Valdivia y Alfredo Hernández Raigosa, este último encargado de la operación en la muy disputada e importante delegación Iztapalapa.

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/