Crece el horror, más de 3 mil muertos, Foros de Paz colapsan y NO hay método

Fuera del gabinete de Andrés Manuel López Obrador NO hay quien compre la promesa de reducir los crímenes dolosos entre el 30% y el 50% en los primeros tres años del sexenio, mientras julio cerró con el récord de récords de 3 mil 17 asesinatos dolosos, y Alfonso Durazo Montaño salió con que la Guardia Nacional prácticamente fue una puntada del candidato ganador.

…

Peor aún, los Foros de Pacificación NO funcionan y las propuestas del futuro gabinete de seguridad son generalidad que no aterrizan el método del combate al crimen organizado, al grado que las ONG´s del tema como MUCD de Lisa Sánchez, Alto al Secuestro de Isabel Miranda y Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano dudan que Durazo y Olga Sánchez Cordero tengan una idea clara de lo que van a hacer.

…

Las propuestas se basan en medicina preventiva con programas sociales, capacitación, amnistía por definir y la legalización de drogas que ya les echó abajo el gobierno de Donald Trump.

…

Y mientras el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia dice que vamos bien, el Secretariado Ejecutivo del SNSP revienta la cifra de más de tres mil asesinatos dolosos en el mes pasado.

LOS PERIODISTAS ‘BIEN PORTADOS’ DE LÓPEZ OBRADOR

“Se portaron muuuy bien, muuuy bien” dice Andrés Manuel López Obrador a periodistas de la fuente de presidencia en Palacio Nacional, en referencia a la conferencia del día anterior con los dos gabinetes, el de transición y de Enrique Peña Nieto.

…

El presidente electo insiste una y otra vez en destacar el comportamiento de la prensa, con tono de felicitación que por momentos resulta bochornoso, sobre todo al calificar el trabajo de libre expresión que suele ser crítico (video https://goo.gl/t8rHEd).

…

Y aún cuando el tono del presidente electo fue amable y paternal, algo contagiado por la euforia del triunfo histórico, no faltarán los malpensados que digan “¡Qué pasará cuando NO le guste el trabajo de los periodistas¡”. No se olvida el calificativo de ‘prensa fifi’ que le dio a los medios críticos en su campaña.

…

Pero bueno, ese trabajo le corresponderá a Jesús Ramírez Cuevas, futuro Coordinador de Comunicación Social de presidencia, egresado de Ciencias Políticas de la UNAM y editor de la revista Regeneración.

CARGADA CON ELBA, LE ABREN LAS PUERTAS DE LOS FOROS DE EDUCACIÓN

¡Ya empezó la cargada…! el probable coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo le abrió las puertas de par en par de los Foros de Educación a la recién liberada Elba Esther Gordillo.

…

La agenda de los foros será una panacea para la ex lideresa del sindicato de maestros SNTE, dos meses de exposición en las 32 entidades de la república, según el próximo titular de la SSP Esteban Moctezuma Barragán no son nada despreciables para quien mostró dotes histriónicas en la conferencia de prensa del arranque del ciclo escolar.

PARLAMENTARIAS DEL PAN LA CLAVE PARA ACUERDOS DE UNIDAD

Las reuniones parlamentarias pueden ser la clave para el PAN. Rafael Moreno Valle, cercano a Elba Esther Gordillo, se dice dispuesto a hacer a un lado su aspiración a dirigir el partido, en pro de una candidatura unificadora ¿quién..?

…

Seguramente Damián Zepeda puede mover fichas de las coordinaciones para llegar a acuerdos, mientras Marko Cortés Mendoza cualquier agenda para avanzar en la campaña, ya sea en cabildeo de grupos o apoyando a los regios Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza, ex candidatos a la alcaldía de Monterrey y Guadalupe Nuevo León, en un zafarrancho con el PRI que todavía no acaba.

…

De igual forma Cecilia Romero aparece medio crítica con declaraciones de perogrullo: “hay que limpiar la casa”, y de plano el ex candidato Ricardo Anaya Cortés de nuevo cerró la cortina después de la reunión del Consejo Nacional del PAN, 10 días atrás.

