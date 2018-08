Elba y AMLO cancelan Reforma Educativa; va por el SNTE

Continúan las coincidencias en política, esas que dicen que NO existen. Sumado al día en que Elba Esther Gordillo salió de prisión, y Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de presidente electo en el INE, este lunes por la mañana, la maestra anunció el derrumbe de la Reforma Educativa y el tabasqueño confirmó su cancelación en Palacio Nacional.

…

Le informamos ayer, en este espacio, los personajes que están en la lista de Elba Esther. En la conferencia de prensa confirmó, sin decir nombres, la identidad de sus perseguidores, que NO acreditaron los delitos, y de quienes la traicionaron en la trinchera magisterial.

…

Fue un día redondo para la ¿ex? lideresa del SNTE; luce físicamente bien y López Obrador le garantizó sus derechos políticos y sindicales, así que será cuestión de poco tiempo para que retome la silla que le quitó a Carlos Jonguitud Barrios.

…

La maestra se dice perseguida; Enrique Peña Nieto negó cualquier participación de su gobierno en el caso que la mantuvo en prisión por más de 5 años 5 meses y el PRD, en voz del secretario general, Ángel Ávila, asegura que regresa apadrinada por el futuro presidente.

…

La rabia de Gordillo frente a los medios de comunicación fue rubricada con la imagen de su rostro tras las rejas. La mira apunta a Jesús Murillo, Alfredo Castillo, Alberto Bazbaz, Humberto Castillejos, Juan Díaz de la Torre, Luis Castro Obregón y algunos más. La venganza es un plato que se come frío.

AHORA TORTURAN A INGENIEROS MEXICANOS CON EL NUEVO AEROPUERTO

¡Ahhh cómo les gusta hacerle al tío Lolo..! Seguramente en 15 días las agrupaciones de ingenieros nacionales darán una mejor opinión que el prestigiadísimo Mitre de Bedford Massachusetts, que tiene más de 20 años estudiando, nada más en México -60 desde su fundación-, las condiciones potenciales de desarrollo aéreo.

…

Los expertos del MIT de Estados Unidos colaboran con 60 países, y aun cuando “el pueblo NO es tonto y es sabio”, no es experto en aeronáutica ni en modelos económicos, ni en desarrollo de este tipo de proyectos. Además, nadie dice que el pueblo sea tonto, pero a los Transformadores de la Cuarta les encanta pregonarlo.

…

Pero, bueno, habrá que esperar la respuesta que le dan a Javier Jiménez Espriú los ingenieros. El dilema será si la opinión es contraria a la del Mitre; en ese caso qué hará el próximo titular de la SCT; ¿cuál documento desechará..?

LAS ANA LAURAS DE COLLINS EN LA POLICÍA CDMX

¿Cuántas Ana Lauras hay en la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX..? Tal vez cientos o miles. Los policías buenos no se notan, y de ellos está llena la institución al mando de Raymundo Collins Flores.

…

Ana Laura Martínez frustró un secuestro en la delegación Venustiano Carranza, el viernes por la tarde, con enorme valentía. En una camioneta Buick, delincuentes tenían sometido a un comerciante de automóviles; el chofer salió corriendo y la agente enfrentó al segundo, y fue rescatada la víctima. Una buena anotación para el gobierno de José Ramón Amieva.

…

Los minutos de extremo peligro no doblaron a la joven policía de 24 años; el secuestrador le apuntaba directo a su pecho, no se amedrentó, le disparó tres veces, lo derrumbó y fue trasladado a un hospital. Debemos estar orgullosos de Ana Laura, pero no es un caso aislado, sin embargo, la norma de las policías es el anonimato.

…

Para la reflexión el ejemplo de la joven egresada de la nueva generación de la Academia de Policía; debe servir para repensar el trato un tanto áspero que damos los capitalinos a los agentes.

…

El combate a la inseguridad requiere de profesionales con experiencia; es un problema complejo y altamente penetrado donde es necesaria la cooperación de todos. Al final del día, la valiente policía fue condecorada y ascendida por Collins Flores.

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos