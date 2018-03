“Sólo una gran alianza democrática podrá contra AMLO”: Vargas Llosa

Insiste Mario Vargas Llosa en alertar contra el candidato de Morena en una entrevista con Carmen Aristegui: “Si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en México, entrará con fuerza una política populista como en Venezuela, que dañará a toda Latinoamérica”

Afirma el Nobel de Literatura: “Tal como están las cosas en México, tendría que haber una gran alianza de las fuerzas democráticas para enfrentar a López Obrador, quien ha tomado mucha distancia sobre los otros candidatos”.

“El problema es que NO hay segunda vuelta en las elecciones de México, habría esa oportunidad de alianza de las fuerzas democráticas, pero todo se decide en una primera vuelta”.

Para el escritor peruano la gestión actual de México es un fracaso en el tema de la violencia, si no, el riesgo del populismo no sería tan grande, y López Obrador está tomando distancia de Venezuela “porque nadie quiere asociarse a un país que ha fracasado en sus políticas, que se está muriendo de hambre, donde no hay medicinas y la población huye a Colombia y otros países”.

XIMENA PUENTE REVIENTA AUTONOMÍA DEL INAI, ACUSAN PAGO CON ‘PLURI’

Para todos aquellos que en mayo del 2014 eligieron a Ximena Puente de la Mora como presidente del entonces Instituto Federal (ahora Nacional) de Transparencia y Acceso a la Información para blindar la autonomía por las acusaciones entre comisionados, ahora se deben dar de topes.

Los que se preguntaron durante tres año el porqué las solicitudes de información caminaron con pies de plomo, la respuesta está en la lista de plurinominales del PRI de Enrique Ochoa Reza por el estado de Colima.

Por supuesto, para mantener las apariencias, Ximena en ningún momento se afilió al tricolor, ni ahora, pero su corazón -¿y sus intereses..?- dicen otra cosa, así que la bancada del PRI en San Lázaro tendrá a una ex INAI, a la que le llovieron ajos y cebollas desde académicos como Marco Fernández, hasta ex compañeras como María Marván, y políticos: Jesús Zambrano, Cecilia Soto, Vidal Llerenas, y un largo etcétera.

La situación bochornosa plantea repensar la mecánica para blindar en verdad los organismos autónomos, porque más de uno ve la pluri de Ximena como pago por servicios prestados en el Instituto.

ARZOBISPO AGUIAR RETES PONE DISTANCIA Y HABLA DE ALTERNANCIA

Por allá por el Estado de México y en una residencia del Bosque de Chapultepec, donde hay muchos pinos, debieron quedarse con el ojo cuadrado por la distancia marcada por el Arzobispo Primado de México Carlos Aguiar Retes.

El entonces Arzobispo de Tlalnepantla que hizo grandes migas con los gobernadores Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y el entonces candidato del PRI Alfredo del Mazo Maza, dijo en entrevista: “Las alternancias son normales en una democracia, eso ya lo hemos vivido gracias a Dios”.

Para todos aquellos que pensaban que el recién investido Cardenal vendría a la CDMX de tricolor, la sorpresa es que el color neutro habla de una sana postura de la iglesia católica, toda vez que la Arquidiócesis de México lleva el liderazgo mediático de la religión dominante en el país con más del 90% de bautizados, y más del 80% de ciudadanos que se dicen fieles.

Así que esa distancia que mantuvo el Cardenal Norberto Rivera Carrera durante lustros, como cimiento de libre crítica en el semanario Desde la Fe, y que dejó muy acreditado Hugo Valdemar Romero en manos de Marilú Esponda Sada, al parecer se mantiene viva en estos complejos y virulentos tiempos electorales.

FRENTE SE PLANTA EN LA OEA, DENUNCIA ELECCIÓN DE ESTADO

Comenta a esta columna el presidente del PRD Manuel Granados Covarrubias que la Sesión del Consejo Nacional del domingo le impidió viajar a Washington a acompañar a Damián Zepeda Vidales y Dante Delgado Ranauro.

Los líderes partidistas de la alianza Por México al Frente denunciaron en la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro que el país enfrenta una Elección de Estado en la que el gobierno federal ataca a su candidato Ricardo Anaya Cortés.

Días antes, la Secretaria General del PRI Claudia Ruiz Massieu Salinas se adelantó y viajó a la capital de Estados Unidos con un reclamo en sentido contrario, para impulsar una investigación contra el candidato del Frente.

