Gabinete contra anayistas; Videgaray ‘golpea’ a Castañeda; Odebrecht calienta elección

No desaprovechó la oportunidad el titular de la SRE, Luis Videgaray Caso, de pegarle a Jorge Castañeda Gutman donde más le duele: el ego como analista político experto en asuntos internacionales.

El canciller llamó a Castañeda “parte interesada” y NO analista político imparcial, al opinar sobre la actuación del gobierno federal en el caso de la separación de niños inmigrantes en EU por el gobierno de Donald Trump, ya que “Es coordinador de la campaña del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés”.

De esta forma Videgaray invalidó la crítica del anayista por el actuar lento, a destiempo y sin contundencia de la SRE contra la atrocidad de Trump. “Muy temprano en la mañana la Secretaría emitió un comunicado firme de protesta contra gobierno de EU, y yo personalmente hablé con mi homólogo”, dijo el secretario a Radio Fórmula.

¿Por qué no se informó a los medios sobre el comunicado ‘firme’ y la llamada de Videgaray..? Aquí en corto nos comentan que en más de una ocasión el secretario ha emitido comunicados al gobierno de Trump en casos sensibles, pero NO informa a lo medios para NO hacerlo enojar, y cuando le reclaman, como en este caso Castañeda, pues ya tiene la coartada en el cajón, lista para mostrarla.

El vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, atribuyó sesgo electoral a la denuncia contra Meade, sin embargo, fue cuestionado por el presidente del PAN, Damián Zepeda, por emitir juicios antes de la investigación de la Procuraduría de Alberto Elías Beltrán.

El otro comentario es que el gabinete recibió instrucciones de confrontar al equipo de Anaya Cortés por la denuncia en PGR del Frente en el caso del contrato de Etileno XXI a Braskem Idesa, filial de Odebrecht, contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, José Meade Kuribreña, Jordi Herrera, Ian Malo Molina y Juan José Suárez Coppel por ser parte de un esquema criminal y red de corrupción.

OBRADORISTAS DENUNCIAN PRESIONES DE TELEVISA A LÓPEZ OBRADOR

Todavía no tienen la vaca y ya se pelean por la leche. Empezaron los golpes bajo la mesa en el equipo de Andrés Manuel López Obrador por la inminente salida del pre-gabinete de Javier Jiménez Espriú e Irma Sandoval.

John Ackerman, uno de los asesores más valiosos y que más escucha Andrés Manuel López Obrador, asegura que Televisa presiona a Andrés Manuel López Obrador, a través del periodista Carlos Loret de Mola, para sacar al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes que resultaría incómodo para la televisora de Emilio Azcárraga Jean.

De igual forma Irma Sandoval recibió tache como prospecto a la Secretaría de la Función Pública que actualmente ocupa Arely Gómez González, hermana del director de noticias Leopoldo Gómez González.

JURA EL FRENTE NACIONAL POR LA FAMILIA CONVENCER A ANAYA, MEADE Y ‘EL BRONCO’

¡Cuidado con el Frente Nacional por la Familia..! Esta vez el equipo de Ricardo Anaya Cortés cayó en sus ‘terrenos’ y de inmediato hizo público el titular del organismo Rodrigo Iván Cortés que el candidato del Frente está “En contra de cualquier política pública a favor del aborto, aunque también en contra de la criminalización de la mujer”.

¿Así, en contra de cualquier política pública, en cualquier caso..? Aguas con los casos especiales y escabrosos, tasar con el rasero fundamentalista del FNxF, además de ser cuestionable, tienen fama de muy ‘bisneros’, y dicen que ya convencieron a José Meade Kuribreña y a Jaime Rodríguez Calderón.

Cometamos en este espacio el 7 de julio de 2017 (http://ow.ly/CJ5p30kzMiT) que el Frente por la Familia trató de vender apoyos a Alfredo del Mazo Maza en la campaña del Estado de México, verificado.

Así lo dijimos: “Lo que surgió como fuerza social en el 2016, con probabilidad de influir en elecciones, se trató de armar como negocio en la contienda del Estado de México. El Consejo Mexicano por la Familia de Juan Dabdoub trató de ‘sacar tajada’, por apoyos al candidato del PRI Alfredo del Mazo Maza”.

El ‘donativo’ pedido para gastos giró entre 6 y 10 millones de pesos al ver bajar la probabilidad de Josefina Vázquez Mota. El FNxF concilió políticas antiaborto con el candidato del PRI y éste NO cedió a la petición. ¡Priístas, cuiden a Mikel Arriola Peñalosa..!

