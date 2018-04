Senado dará ‘tiro de gracia’ al fuero el martes; no es retroactivo a Peña

Con el fuero constitucional totalmente herido en la Cámara de Diputados llegará José Meade Kuribreña al debate entre presidenciables, aun cuando la propuesta tuvo versiones previas de otras manos y otros colores partidistas.

La próxima semana, las bancadas de Emilio Gamboa Patrón (PRI), Fernando Herrera (PAN), Manuel Bartlett (PT) y Carlos Puente (PVEM) darán el aval al cambio constitucional que desprotege la figura presidencial, pero NO afecta al Presidente Enrique Peña Nieto por el principio de la no retroactividad garantizada en el Artículo 14.

Así que el próximo domingo, a partir de las 20:00 horas, por más que traten de quitarle el mérito a Meade, seguramente defenderá la autoría, que sin el respaldo de los opositores Marko Cortés Mendoza (PAN), Francisco Martínez Neri (PRD) y Virgilio Caballero (Morena) no se hubiera dado el histórico paso.

REGRESA EL LÓPEZ OBRADOR ‘AMOROSO’, SUAVIZARÁ POSTURAS

No se extrañen si Andrés Manuel López Obrador de nuevo lanza una operación cicatriz con empresarios, por el nada bueno enfrentamiento con Carlos Slim Helú y el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

Comentan a este espacio que Yeidckol Polevnsky presiona a su candidato para descafeinar posturas respecto a la Reforma Energética, no tanto con la Educativa que trae el sello del equipo de José Meade Kuribreña, pero además implicó acuerdos con los alfiles de Elba Esther Gordillo: Fernando González y René Fujiwara.

Al menos para Alfonso Durazo Montaño y la presidenta de Morena, la ventaja de López Obrador, 30% en Reforma sobre Meade -21% (efectiva) en Mitofsky de Roy Campos– y 22% sobre Ricardo Anaya Cortés -14% en Mitofsky- es una zona de confort que aguanta sin problemas el primer debate.

Pero además se habla de la comprobación de un anti-PRI y antisistema muy penetrado, el primero es utilizable también por la coalición Por México al Frente de Anaya, sin embargo, Morena hace todo lo posible por meter al panista en el blanco del antisistema con el concepto “PRIAN”.

¿Lograrán sacar a López Obrador de su zona de confort en el debate..? ¿El PRI insistirá en atacar a Anaya a través de Margarita Zavala..? ¿Jaime Rodríguez “El Bronco” será una revelación..? Tome asiento el próximo domingo a las 20:00 horas.

MIKEL SE LLEVA PALMAS EN RECALENTADO DEL DEBATE; A OSORNIO NO LA QUIEREN VOLVER A SUFRIR

Nada mal le fue a Mikel Arriola Peñalosa en el recalentado del Debate Chilango. A pesar de las acusaciones de ultra conservador, el candidato del PRI fue el mejor estructurado en el discurso, en las respuestas y claridad de ideas, sin embargo, remontar del tercer lugar en un bastión de izquierda peleado en dos polos, es otra cosa.

La que de plano provocó opinión unánime ¡para que no vuelva..! es la independiente Lorena Osornio Elizondo. No pudo estructurar ideas ni conceptos, no dio seguimiento a sus argumentos y otros osos que provocaron ataques terribles en redes sociales.

Claudia Sheinbaum Pardo se dedicó a cuidar el tesoro de las encuestas y mostró un autocontrol tibetano capaz de esquivar cualquier misil de Alejandra Barrales Magdaleno y Mikel. De Purificación Carpinteyro se esperaba más que sacarse la lotería sin comprar cachito, pero NO fue así.

