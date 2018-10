Robles de blanco ‘pureza’; Dávila la encara por impunidad de AMLO; Tagle le tumba el chanataje

Ataviada con un vestido blanco ‘pureza’, llegó Rosario Robles Berlanga al Congreso. El tiempo presagiaba tormenta y acabó en ciclón… y en circo de tres pistas con el infaltable show de Gerardo Fernández Noroña.

La titular de Sedatu sacó de la manga la condición de género pero se la tumbó Martha Tagle. La diputada tlaxcalteca Adriana Dávila Fernández, quien puede hablar en carne propia de persecución de género, reveló la amnistía y protección del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a la ex titular de Sedesol.

En la pasada legislatura, Dávila y Laura Rojas fueron severamente golpeadas por el gobierno priista que representa Robles Berlanga, gracias a la traición de Ernesto Cordero Arroyo al bloquear su paso a la presidencia del Senado.

Pero Rosario insistía en el chantaje de género, se dijo perseguida en la investigación de la Estafa Maestra, mientras las arengas morenistas, los gritos y las pancartas inundaban el salón de sesiones.

La tormenta siguió, Noroña envalentonado retó a el ex titular de Sedesol Luis Miranda Nava, en un espectáculo que parecía más arreglado que una pelea de Don King. El Pacto de Impunidad estaba presente, Rosario pasaría un mal momento con la bancada de Mario Delgado, nada más, el perdón es por anticipado.

NUEVA RUDEZA INNECESARIA DE AMLO CONTRA EJÉRCITO Y LA MARINA

Ningún Secretario de la Defensa o la Marina tenía asegurado el cargo en sexenios anteriores. En los seis años de Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Soberón Sanz recibieron más ‘cañonazos’ que apapachos, y aguantaron vara.

Extraña que Andrés Manuel López Obrador señalara en Durango la revocación de mandato del General y del Almirante secretarios, si no cumplen con las expectativas de seguridad, sin embargo, la seguridad interior NO es su responsabilidad, y están en las calles en el combate contra el crimen sin protección jurídica.

¿A qué se debe otra agresión..? porque con la eliminación del Estado Mayor Presidencial, el bajón salarial, y fusión de la Sedena y la Semar con la Policía Federal en Guardia Nacional, es la peor transición sexenal para los militares.

Y todavía no se sabe gran cosa sobre el reclutamiento de 50 mil jóvenes, ni la función de Alfonso Durazo Montaño y Olga Sánchez Cordero en la nueva visión de seguridad de la Cuarta Transformación. Otro motivo más para el encabronamiento de los militares.

“LA CONSULTA ES VÁLIDA PERO NO PERFECTA, AMLO PROMETIÓ OBEDECER EL RESULTADO”: ROY CAMPOS

Preguntamos este espacio a un experto en el tema de estudios de campo, encuestas, consultas y estadística, el actuario Roy Campos Esquerra, director de Consulta Mitofsky, sobre la consulta de las opciones de aeropuerto en Texcoco como proyecto original, y el de la base aérea de Santa Lucía en alternancia con el de la CDMX y Toluca.

La pregunta que se formuló es: ¿Es válida la consulta en 538 municipios d 2,463, la mecánica y las dos preguntas de la boleta, para tomar una decisión sobre el Nuevo Aeropuerto?

Respuesta de Roy: “Es es válida, no perfecta, una consulta no es una encuesta, los municipios donde no va, puede argumentarse que pueden votar donde ellos quieran, en fin, no es perfecta pero no es el problema”, y agrega: “No es obligatoria su vinculación, pero él (Andrés Manuel López Obrador) promete obedecer el resultado”.

