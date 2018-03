‘Operación evangelización’ de Ochoa Reza

Un plan de emergencia implementa el PRI en la promoción del voto para José Meade Kuribreña. Se trata de una organización piramidal donde personas destacadas en células sociales tipo clubes, generaciones de estudiantes, y grupos de amigos en Whatsapp, tratan de convencer a sus pares sobre las virtudes del candidato.

La estrategia evangelizadora implementada por Enrique Ochoa Reza es una analogía del convencimiento utilizado por los Testigos de Jehová: tocan puertas virtuales en los distintos tipos de mensajería y te dicen que si aún NO has decidido tu voto, te comuniques para platicar. Otros tratan de que cambies tu decisión.

El mensaje ‘puerta por puerta’ es un indicador de la poca efectividad de los métodos planteados hasta el momento, y no está claro si es en consenso con Aurelio Nuño Mayer y Javier Lozano Alarcón. Lo cierto es que los “amigos de Meade” pretenden multiplicarse.

ACOSAN A MEADE POR CARPETAZO DE PGR A CÉSAR DUARTE

No cabe duda que la PGR de Alberto Elías Beltrán se convirtió en una piedra molesta en el zapato de José Meade Kuribreña. Medios de comunicación lo acosaron para pedir su posición sobre el carpetazo a las imputaciones de lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal del ex gober priísta César Duarte Jáquez. Por más que que intentó, no pudo zafarse.

Primero respondió: “Yo estoy limpio y yo estoy libre de corrupción, de eso no tengo absolutamente ninguna duda“, y ante la insistencia, dijo: “Es la PGR la que debe explicar su decisión de no continuar con la investigación por delitos como lavado de dinero, delito bancario y defraudación”.

El comunicado de la Procuraduría parece una burla, a un día de que se diera a conocer el aumento del Índice de Impunidad en México al 69.85% y en el compromiso de la Segob de Alfonso Navarrete, Luis Videgaray y Elías Beltrán por extraditar al ex gobernador.

En voz de Javier Corral Jurado: “Se trata, con toda claridad, del cinismo de un régimen que utiliza a la PGR para perseguir a sus adversarios políticos (Ricardo Anaya Cortés) y para exonerar y proteger a los miembros de su partido”.

…Y LA SUPREMA CORTE SE HACE BOLAS POR AVAL A ‘CACHEOS’ SIN ORDEN JUDICIAL

La ola de críticas que provocó la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar al avalar ‘cacheos’ de las policías a ciudadanos, obligó a una explicación de los ministros que hizo más bolas a ONGs, organizaciones de derechos humanos y la opinión pública en general.

En una tarjeta explicativa se exponen los escenarios: “Las inspecciones a personas sólo son aceptables si hay delito flagrante y sospecha razonable del policía de que la persona está involucrada”. ¿Sospecha razonable de policías infiltradas..?

También se puede ‘cachear’ si al denunciar un delito, durante la investigación se tienen datos de que alguna persona participó en los hechos.

En el caso de los vehículos: “Solamente quedará autorizada una inspección si al multar al conductor el agente observa o aprecia hechos o circunstancias que lo hagan suponer que en ese momento se está cometiendo un delito, esto es, a criterio del policía”. Lo dicho y ahora reiterado ¡A correr..!

STEPHEN HAWKING, EL ATEO DE CUATRO PAPAS, MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DEL VATICANO

Impresionantes las fotos difundidas por la Santa Sede con el científico con más convicción sobre el ateísmo fundado en la física teórica, Stephen Hawking, miembro de la Academia de Ciencias del Vaticano, nació el 8 de enero de 1942 exactamente el día de la muerte de Galileo, 300 años atrás.

A las imágenes del Hawking joven, postrado en su silla de ruedas con el Papa Pablo VI, le siguieron las de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Tiempos diferentes a los vividos por el astrónomo Galilei, sometido por la Santa Inquisición.

La devastadora Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) no destruyó el ánimo ni el humor del científico inglés, heredero de la cátedra de Newton en Cambridge, al afirmar: “La Humanidad es tan insignificante si la comparamos con el Universo, que el hecho de ser un minusválido no tiene mucha importancia cósmica“.

Cierro con una frase demoledora: “En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el Universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación convincente, NO hay ningún Dios”.

