Calma ‘chicha’ en estados del narco; superdelegados, Cisen de AMLO; gobers, nerviosos

A Durazo le urge pacificar... los foros; aumenta rechazo al perdón; ‘una farsa’: Mireles; ¡la política, de luto..! Se retira Ernesto Cordero; Nieto Castillo no se descarta para la Fiscalía General

Más de un gobernador anda con los nervios de punta porque los superdelegados serán el verdadero Cisen de Andrés Manuel López Obrador en los estados donde florece el narcotráfico y el crimen organizado.

…

¿Notan la calma “chicha” y el relativo control..?, porque fuera de Javier Corral en Chihuahua, la violencia disminuyó considerablemente después del 1 de julio, día de la victoria, aplastante, de Morena, y hasta en Guerrero de Héctor Astudillo, sobre todo Acapulco y Chilpancingo; de pronto, los grillos se escuchan con el silencio de las AK-47.

…

En esa tónica están José Rosas Aispuro en Durango, Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, Aristóteles Sandoval en Jalisco -próximamente Enrique Alfaro-, Silvano Aureoles en Michoacán, Miguel Márquez en Guanajuato y más.

…

Se habla de una próxima “renovación de acuerdos” en las entidades, en espera de que se definan las líneas de acción del gobierno federal en el combate al crimen organizado, y los sustitutos del general Salvador Cienfuegos, del almirante Vidal Soberón y de Manelich Castilla en la Policía Federal, porque los superdelegados meterán mano en las fuerzas armadas de los estados.

…

Algo de eso se olfatea en el Congreso, ya que a pesar de la defensa de Alejandro Encinas a los “procónsules”, por primera vez se escuchan voces de fuerte rechazo a los 32 operadores de los programas federales.

…

Las senadoras panistas Mariana Gómez del Campo y Laura Rojas sumaron voces con el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín para advertir del peligro y la poca factibilidad de los “procónsules”, sospechosos de llevar la encomienda de alargar el brazo electoral de Morena a todo el territorio nacional.

A DURAZO LE URGE PACIFICAR… LOS FOROS; AUMENTA RECHAZO AL PERDÓN; ‘UNA FARSA’: MIRELES

Al paso que va Alfonso Durazo Montaño va a tener que hacer un Foro para Pacificar los Foros. Después del fallido arranque en Ciudad Juárez, en Morelia, Michoacán, ni siquiera dejaron hablar al titular de la SSP estatal, Juan Corona, enviado del gober Silvano Aureoles, y el ex líder de las autodefensas Juan Manuel Mireles, de plano, dijo “Esto es una farsa y una charlatanería”.

…

Lo peor del caso es que los Foros están sirviendo para hacer entender al nuevo gobierno que la gente clama justicia, NO perdón, y menos se conforman con el “NO olvido” que recalcó Andrés Manuel López Obrador en Chihuahua.

…

El problema está en que de todas estas escuchas -faltan 18- se esperaba sacar buena parte del método para el combate a la delincuencia -Pacificación del País en sus términos-, pero el asambleísmo no los está conduciendo a ningún lado.

…

Y la conclusión de estos dos foros es que las víctimas NO perdonan, punto; lo demás es retórica y buenas intenciones que nada tienen que ver con la realidad que enfrenta Durazo Montaño.

¡LA POLÍTICA, DE LUTO..! SE RETIRA ERNESTO CORDERO

Como dice la canción: De los cinco que tenía, sólo meee quedan dos, porque Javier Lozano Alarcón se fue a echarle la sal a José Antonio Meade Kuribreña; Roberto Gil Zuarth, con todo el cinismo de fungir como patiño de Meade en el training del debate, tomando el papel de Andrés Manuel López Obrador, levanta la mano para dirigir al PAN y nadie lo pela.

…

Y el tercero de la canción calderonista, exiliado del partido, es el títere de Emilio Gamboa Patrón en la mesa directiva del Senado: Ernesto Cordero Arroyo, cuyo canto de resignación dice: “Estoy muy contento de cerrar mi vida público-política en un evento como este (Pase de Estafeta en la antigua sede del Senado)”.

…

Así que si usted ve a alguno de los cinco calderonistas autodenominados rebeldes -faltan Jorge Lavalle y Salvador Vega Casillas– apostando por un caballo, corra a apostarle a otro, porque Meade resultó el peor negocio del PRI.

NIETO CASTILLO NO SE DESCARTA PARA LA FISCALÍA GENERAL

No se descarta Santiago Nieto Castillo para la Fiscalía General de la República, a pesar de que juró, en la campaña presidencial, que NO ocuparía cargo alguno en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

…

Al llegar el ex titular de la FEPADE a la Casa de Transición como asesor del tema, dijo NO saber si el presidente electo lo tenía contemplado en la lista de 10 prospectos que enviará al Senado, pero al salir se reunió con sus cercanos para trazar una estrategia de cabildeo en aras de revertir la imagen negativa por violaciones al debido proceso en el caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin.

