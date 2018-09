No se me fue ‘El Chapo’, a García Luna si, y lo premiaron: Gertz Manero

Comenta a este espacio Alejandro Gertz Manero en una misiva, que el día de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de Puente Grande Jalisco, el 19 de enero del 2001, los funcionarios a cargo eran empleados de Gobernación, cuyo titular era Santiago Creel Miranda.

…

Esto es, el órgano de Prevención y Readaptación todavía no era entregado a la SSP de Gertz Manero, por lo tanto, la fuga del capo del Cártel de Sinaloa no está en su currículum, sin embargo Gertz Manero aprovecha para darle un super recargón a García Luna.

…

Dice Gertz: “El encargado de la Unidad de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, que tenía personal permanente en ese penal (Puente Grande) era Genaro García Luna… y que recibió después de esa muestra de incompetencia en ‘inteligencia’, la Dirección de Control de la AFI que tuvo que ser desmantelada después de 6 años de corrupción”.

…

Continúa: “Inmediatamente después fue “castigado” por ello, nombrándolo Secretario de Seguridad Pública por otros 6 años (sexenio de Felipe Calderón), con el resultado patético que todos sufrimos” (carta https://goo.gl/1yJ3k6).

…

Comentamos aquí el martes (https://goo.gl/NnwYKw) que el futuro titular de SSP Alfonso Durazo Montaño daba como un hecho el ingreso de Alejandro Gertz al gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador.

GOBERNADORES PUEDEN PEDIR CAMBIO DE COORDINADOR ESTATAL A LÓPEZ OBRADOR

¿A poco Andrés Manuel López Obrador le concedió el cambio de coordinador estatal a Cuauhtémoc Blanco nada más por ser gobernador de su alianza Juntos Haremos Historia..?

…

Que el ‘Temo’ inclumplió el acuerdo con el presidente electo para nombrar a Rabindranath Salazar en el gabinete, es otra cosa, pero le fue concedido el cambio. Así que si algún mandatario estatal está inconforme con el coordinador designado, pues deberán hacer fila en la Casa de Transición de la colonia Roma.

…

Seguramente veremos a Alfredo del Mazo Maza en la petición de cambio de Delfina Gómez, o al sinaloense Quirino Ordaz Coppel en el trueque del diputado morenista Jaime Montes Salas, o al tlaxcalteca Marco Mena Rodríguez para quitarse de encima a la electoral Lorena Cuéllar.

…

Ya que mientras los gobernadores no incumplan acuerdos como el gober futbolista, llevarán la fiesta en paz y no habrá otro show como el de Yeidckol Polevnsky, a quien no se le pasa el coraje y promueve a un ‘árbitro’ más rudo que Pierluigi Collina para controlar al ex americanista.

MIGUEL MANCERA ACOMODA A SUS CUATES EN EL SENADO

El Diablo se apareció en el Senado. Es el mote del nuevo jefe de la Unidad de Eventos de la Cámara Alta, a cargo de Gabriel Arturo Sánchez Salinas “El Puma”, super cuate de Miguel Mancera Espinosa.

…

Bueno, no nada más es cuate del senador, fue coordinador de Apoyo Técnico y Logística en la Jefatura de Gobierno, y le llaman El Diablo porque aseguran que sí existe, pero nadie lo ve. A ver cómo le va con la austeridad del ‘Tupper’ y las quesadillas de Martí Batres Guadarrama, comparado con los dispendios de Mancera.

RESGUARDO DE ‘EXPLOSIVOS PATRIOS’ DE NUEVO EXPONEN A LA CATEDRAL

Diez años tiene el cabildo de la Catedral de la Arquidiócesis de la CDMX, ahora en manos del Cardenal Carlos Aguiar Retes, pidiendo al gobierno federal la reubicación del resguardo y despliegue de toneladas de material pirotécnico que en cada fiestas patrias se guardan y preparan en el atrio oriental del recinto más importante del colonialismo.

…

Con el propósito de medir las repercusiones de las explosiones cercanas al monumento histórico, que en una de las ocasiones provocó daños irreparables en una de las esculturas, el cabildo pidió desde hace años un informe a la Secretaría de Cultura, y hasta el momento no hay respuesta.

…

El resguardo de la pirotecnia pertenece a la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda, sin embargo, las malas experiencias en lugares permitidos que supuestamente cumplen estrictamente las normas, indican que no hay precaución infalible.

….

“Por algo no lo ponen en Palacio Nacional o en el Palacio del Ayuntamiento, ubicados en el mismo Zócalo”, dicen los curas. Amén.

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/