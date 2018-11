Suprema Corte espera cartas de AMLO para echar abajo la Ley de Seguridad Interior

Se esperó hasta el final Luis María Aguilar Morales para cancelar la sesión de la Suprema Corte de Justicia en la que se discutía la controvertida Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.

…

Hasta el momento ninguno de los seis ministros presentes apoyó el proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que propone declarar que el Congreso sí tiene facultades para expedirla. Una posición incómoda para Pardo que busca la presidencia de la SCJN.

…

La estrategia de Aguilar es detener el proceso hasta ver las cartas de Andrés Manuel López Obrador del Plan de Pacificación que presentará mañana miércoles, aunque se requieren ocho ministros para echarla abajo.

…

Las ONGs presionan para evitar la puesta en marcha de la ley que se aprobó ‘fast track’ un año atrás, el 17 de noviembre de 2017, y la opinión mayoritaria es que el Ejército y la Marina deben intervenir en la lucha contra el crimen de manera excepcional, un esquema contrario al propuesto en la ley impugnada.

…

Veremos este miércoles el alcance del Plan de Pacificación de Alfonso Durazo Montaño, Olga Sánchez Cordero y los asesores de seguridad del Presidente electo, Manuel Mondragón y Kalb y Alejandro Gertz Manero, que dicen viene con tambores militares de guerra. Ya ven, para qué hacen enojar a los ministros con el bajón salarial y la paridad.

OOOTRO MENSAJE DE MONREAL A LÓPEZ OBRADOR

“Hay un nuevo gobierno, es cierto, pero también hay un nuevo Poder Legislativo”, las palabras de Ricardo Monreal Ávila parecen un claro mensaje a Andrés Manuel López Obrador, estilo: ‘te agarro la palabra de que NO eres el poder de los poderes’.

…

El coordinador de Morena en el Senado vivió otro día de turbulencia por la iniciativa para reducir y eliminar comisiones bancarias, que situaron al dólar a 20.80 pesos, por lo que Monreal pidió calma a los mercados “calma, ‘calm down’, tranquilos”, dijo.

…

El ex gobernador de Zacatecas aclaró: “Deben de tomar calma los dueños de los bancos, no es un asunto en contra de ellos. Los banqueros tienen que actuar con flexibilidad y sensibilidad. Hay un reclamo ciudadano y eso deben de entenderlo todos, las cosas han cambiado en el Poder Legislativo y no se trata de ninguna acción en contra de ellos“. Te lo digo Andrés para que lo entiendas Manuel.

NUEVA MODALIDAD DE EXTORSIÓN CORPORATIVA CON SINDICATOS FALSOS

Una nueva modalidad de extorsión empresarial vivió la madrugada de este martes la Universidad La Salle del Pedregal. Un grupo de choque dizque sindical bloqueó los accesos para tomar las instalaciones, desplegó un camión con mantas de reclamos de cuotas y revisiones del IMSS, para obligar a los directivos a negociar.

…

El grupo identificado como Federación Integral de Obreros F.I.O. representado por Arturo Ambrosio, fue repelido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró a este espacio el rector Armando Martínez Gómez y procederá a denunciarlos penalmente.

ROGELIO CABRERA AL FRENTE DEL EPISCOPADO EN EL CONVULSO PRIMER TRIENIO DE AMLO

El arzobispo regio, oriundo de Guanajuato, Rogelio Cabrera López llevará las riendas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, coincidente con los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con pronósticos reservados a partir del efervescente período de transición.

…

Sustituye a Francisco Robles Ortega en la organización que tiene bajo su tutela el manejo político de la Iglesia Católica, conformada por más de 110 obispos en todo el país.

…

En la primera estructura renovada aparece monseñor Carlos Garfias Merlos como vicepresidente, y repite Alfonso Miranda Guardiola en la Secretaría General.

…

La Tesorería está a cargo del asertivo obispo de Cuernavaca Ramón Castro y Castro, quien protagonizó fuertes protestas contra la inseguridad en Morelos y fue constantemente boicoteado por el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Castro mantiene una relación inmejorable con el nuevo mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo.

