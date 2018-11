¡A estudiar refinerías y ferrovías..¡ Vienen más consultas, enmudece Mario Delgado

Aun cuando el pueblo sabio se declare ignorante en temas como la construcción de refinerías petroleras o trenes, será consultado este 24 y 25 de noviembre. Esa es la palabra del Señor, alabado sea el 1 de diciembre en el Congreso, en Palacio Nacional y en el Zócalo.

Pero al que no le hace nada de gracia es a Mario Delgado Carrillo. El pastor de Morena en San Lázaro juró y perjuró que NO habría más consultas fuera del marco legal, como la del nuevo aeropuerto. Este lunes su palabra valió menos que un soberano cacahuate.

Así que a machetearle duro porque tenemos 11 días para conocer todo lo referente a refinerías, para avalar o no la de Dos Bocas, y sobre trenes, para palomear el Maya y el del Istmo de Tehuantepec. Sencillito hombre, con algunos cursos de termodinámica, ingeniería industrial, física, y química, la libramos.

Seguramente tanto Delgado como Ricardo Monreal Ávila ya agotaron el Dalai de las farmacias ante tantas contradicciones, cambios de señales y volantazos en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador.

Lo que sí debería someter a consulta Andrés Manuel es la lista de sus miembros del gabinete, pero no le diga a Javier Jiménez Espriú y a su consultor José María Rebollo porque le van a arrebatar el Dalai a Monreal y a Delgado.

¿FELIPE CALDERÓN LE COMERÁ EL MANDADO A MARKO CORTÉS..?

Es clara la estrategia de Felipe Calderón y Margarita Zavala, apropiarse de la agenda liberal y democrática de Acción Nacional como preludio del nuevo partido que tendrá nombre y apellido en enero.

Es indiscutibles las tablas de Calderón y el grupo que lo acompañará y calcula que lo bien portados de Marko Cortés Mendoza y los coordinadores parlamentarios Damián Zepeda Morales y Juan Carlos Romero Hicks le dejen el camino libre como el opositor real a la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

Felipe y Margarita tienen todo por ganar, no arriesgan grupo parlamentario alguno, no tienen que suavizar posiciones en pro de alguna negociación parlamentaria, y la exposición internacional del ex presidente será un factor de mucha ayuda.

Un claro ejemplo es el nombre de Calderón en foros internacionales, entre los mandatarios de Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá, Davos y más.

Cortés Mendoza NO puede limitarse al discurso de unidad con los imposibles Manuel Gómez Morín y los Calderón, ni la distancia con Ricardo Anaya Cortés, como si las buenas formas fueran suficientes.

VITAL PROTEGER A POBLACIÓN EN SAN JUANICO, AMIEVA, COLLINS Y NAVARRETE

Bombas Molotov, cuchillos, y todo tipo de armas no es precisamente el pueblo quieto que esperaba la Cuarta Transformación el 1 de diciembre. San Juanico y las zonas aledañas NO es un territorio autónomo, así que todos los que se rasgan las vestiduras por la intervención de la policía de la CDMX deberían consultar -está de moda- a los pobladores brutalmente atemorizados por la delincuencia de la zona.

Bien por José Ramón Amieva que echó abajo el mito de los territorios independientes, donde presuntamente un grupo policiaco no puede perseguir delincuentes en otro.

Bien por Raymundo Collins Flores que NO le tiemblan las piernas para enfrentar al crimen organizado ni se intimida por la politiquería de los que líderes territoriales como diputados locales, líderes de ambulantes y los protectores de comerciantes de objetos robados, ilegales y narcomenudeo.

Bien por la Policía Federal y la coordinación de Alfonso Navarrete Prida con las autoridades de la CDMX y del Estado de México para liberar la autopista México-Pachuca, después de la quema de vehículos y patrullas, una tolerancia de 15 horas.

