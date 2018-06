Meade y Anaya a la yugular de AMLO, entierra la educativa; Rioboó, el incómodo

Como se esperaba, el objetivo de José Meade Kuribreña en el tercer debate fue Andrés Manuel López Obrador, y en esta tonada Ricardo Anaya Cortés no cantó mal las rancheras, y aunque el candidato de Morena trató de tirarse en la hamaca yucateca, sus opositores lo menearon una y otra vez.

…

“No es mi culpa que vayan empatados”, respondió con humor el tabasqueño, pero el panista le quitó la sonrisa al acorralarlo con la frustrada puja de José María Rioboó en la obra del Nuevo Aeropuerto, y contratos multimillonarios otorgados por AMLO al constructor en la Jefatura de Gobierno.

…

Por momentos Meade Kuribreña desvió el objetivo y apuntó a Anaya Cortés, lo acusó de ser el único candidato indiciado, pero lo desmintió el panista y provocó que de nuevo reviviera la amenaza de llevar al Presidente Enrique Peña Nieto y a funcionarios federales ante la justicia.

…

A 19 días de la elección quedó muy claro que el candidato de Morena cancelará totalmente la Reforma Educativa, que Anaya solamente le hará algunas modificaciones, y que Meade la dejará tal como la planteó Aurelio Nuño Mayer.

…

Lo que habrá que tomar con muchas reservas es la promesa de los cuatro, inclusive Jaime Rodríguez Calderón, de NO aumentar impuestos, ni la deuda del país. NO hay candidato que trague lumbre al cuarto para las doce de las urnas.

…

Y al final de la jornada en el espléndido Museo del Mundo Maya, indudablemente los conductores Gabriela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo Curzio superaron a sus colegas del segundo debate.

DEJAN SOLO A CORDERO, REGAÑO DE CALDERÓN, ZEPEDA POR LA EXPULSIÓN

Más que Cordero, Ernesto hizo el oso que no se llevó las palmas de su mentor Felipe Calderón Hinojosa, al contrario, en su cuenta de Twitter el ex presidente le dio un jalón de orejas por la denuncia en PGR contra Ricardo Anaya Cortés.

…

Al parecer no es la primera vez que Calderón está en desacuerdo con el presidente del Senado, dice apreciarlo, pero disiente de algunas decisiones “entre ellas la de ayer… pero creo que esa no es la vía”.

…

Sin embargo, en el reparto de culpas el CEN de Acción Nacional lleva su parte. Desde la maniobra de Emilio Gamboa Patrón para desplazar a las panistas Laura Rojas y Adriana Dávila, para favorecer a Cordero, era evidente la estrategia contra Anaya Cortés.

…

Ahí se gestó la formación de los autodenominados ‘Rebeldes del PAN’, integrados por Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega y Jorge Lavalle, con el propósito de dinamitar la conformación del Frente por México, con mucha virulencia, pero sin éxito.

…

Los ataques con ‘metralla’ de Cordero, Lozano y Gil, previo a la renuncia de Margarita Zavala al partido y el registro como independiente, apuntaron directo contra el candidato del PAN, y no pasó nada.

…

Postergar la expulsión de los personajes calificados por el propio partido como “traidores”, con suficientes elementos, les dio espacios para más contraataques, y el reto de que no se atrevería a hacerles nada. A ver si ahora Damián Zepeda toma cartas en el asunto.

PRESIONARÁN ONGs AL NUEVO PRESIDENTE CON INICIATIVA CIUDADANA

En el último tramo del Congreso, la ONG México Unido Contra la Delincuencia de Josefina Ricaño y Lisa Sánchez publicaron este martes la intención de recolectar firmas después del 1 de julio con el propósito de presentar una iniciativa ciudadana para reformar el Artículo 102 Constitucional y así lograr una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente del poder político.

…

No bajan los brazos las ONGs agrupadas en #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás ante la intentona por designar a un ‘Fiscal Carnal’ o a modo, tal como se lo proponía el PRI con Raúl Cervantes, no obstante, con Morena las cosas no cambian mucho, la presidenta Yeidckol Polevnsky dijo recordar al senador como un “extraordinario procurador” ¡ufff..!

…

Peor aún, la designación del fiscal general estará en manos del nuevo Congreso, donde la coalición Por México al Frente, de Ricardo Anaya Cortés, podría obtener el primer lugar en el Senado y el segundo en diputados, muy cerca de los escaños de la alianza de Andrés Manuel López Obrador.

…

De darse esta conformación, las próximas bancadas estarán dominadas por Ricardo Monreal (Morena), Josefina Vázquez Mota (PAN), Emilio Álvarez Icaza (PRD) y Miguel Osorio Chong (PRI) y se prevé que traben posiciones, ya que tanto Morena como el PRI van por un fiscal con cierta dependencia del Ejecutivo, el Pacto de Impunidad, pues.

…

Así que nada fácil le espera a las más de 300 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transparencia, rendición de cuentas y contra la impunidad, sin embargo, de peores cosas han salido bien libradas.

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/