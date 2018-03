Ovacionan a Córdova en ‘bautizo’ presidencial; ni loco, debate AMLO con Anaya, pero sí ‘guiña’ a Peña

Alarma en la Marina por represalias del cártel del Golfo por detención del sobrino de Osiel; mientras AMLO promete no reelección, Xi Jinping rebasa a Maduro y se perpetúa

Una gran ovación se llevó Lorenzo Córdova Vianello en el registro de Ricardo Anaya Cortés al exigir a los gobiernos que actúen con imparcialidad y que NO intervengan en la contienda electoral.

El discurso estuvo en el tema del candidato de la alianza Por México al Frente y los encontronazos con la PGR de Alberto Elías Beltrán, Hacienda de José Antonio González Anaya y el “seguimiento” del Cisen de Alberto Bazbaz.

Pero NO sólo Anaya puede hacer acuse de recibo del discurso de su anfitrión en el INE; también el candidato a gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, quien no se quita de la yugular al fiscal y a Graco Ramírez Garrido con todas las armas jurídicas que hasta el momento NO han sido balas de plata contra el alcalde de Cuernavaca.

La fortuna dominguera le sonrió a Anaya. Olió el miedo de Andrés Manuel López Obrador por los debates intercampaña reactivados por el Trife y de inmediato lo retó a un cruce de ideas con la frase “veremos si tiene pantalones”.

Y, antes de terminar el día, oootro regalo. Para consolidar la tesis del pacto “PRIMOR”, acuerdos entre el PRI y Morena, Andrés Manuel reconoció que le mandó un “guiño” al Presidente Enrique Peña Nieto al reconocerle su decisión de NO intervenir en el proceso electoral del 2018.

ALARMA EN LA MARINA POR REPRESALIAS DEL CÁRTEL DEL GOLFO POR DETENCIÓN DEL SOBRINO DE OSIEL

Alarmante el comunicado de la Secretaría de Marina de Vidal Soberón Sanz alertando a sus funcionarios e instalaciones sobre un posible atentado -según un comunicado con información de inteligencia- por elementos del Cártel del Golfo como reacción a la detención, a la mala, de Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

Le dimos a conocer ayer, en exclusiva, en esta casa editorial (http://ow.ly/P2Kj30iSLNA) un comunicado del almirante Luis Gerardo Alcalá Ferráez (294/18): “Se tiene conocimiento, por fuentes cerradas, que como represalia por las acciones realizadas en su contra, líderes del CDG pretenden realizar un atentado contra un funcionario de la Semar. Aunque los datos disponibles indican que se pretende realizar en la CDMX, no se puede descartar que este ocurra en cualquier área del país”.

Dos días después de la captura, la esposa de Cárdenas Martínez se presentó ante el juez con videograbaciones que desmentían la versión de los marinos dada al Ministerio Público y a la PGR de Alfredo Elías Beltrán en la que presuntamente fue detenido en una camioneta en un retén, cuando los videos mostraron allanamiento a la casa del indiciado sin orden de cateo y aprehensión. El acusado fue liberado.

MIENTRAS AMLO PROMETE NO REELECCIÓN, XI JINPING REBASA A MADURO Y SE PERPETÚA

Nomás porque no habla chino; de otra forma, el candidato a diputado por Morena Gerardo Fernández Noroña andaría en Beijing festejando otro triunfo del socialismo con nuevo “emperador” de China: Xi Jinping.

Mientras Andrés Manuel López Obrador promete que NO se va a reelegir en el 2024 en caso de ganar, porque en el otro va a soltar al tigre, el mandatario logró que la Asamblea Nacional Popular quitara límites a sus tres poderes.

O sea, que Xi Jinping podrá ser líder del Partido Comunista Chino, de la Comisión Militar y de la Presidencia de la República Popular hasta que se muera. Lo dicho: Emperador; ni Mao Zedong soñó con eso; ¿y Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega..?, porque digamos que Fidel y Raúl Castro Ruz ya tenían ese toro agarrado por los cuernos.

El caso es que Xi Jinping fulminó el progresismo de Deng Xiaoping para evitar, en el futuro, los excesos de Mao, y lo que parece muy lejano de nuestro ámbito político no lo es tanto. La decisión de la Asamblea China le da una ventaja geopolítica sobre la inestable administración de Donald Trump, y eso tiene repercusiones globales.

