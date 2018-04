AMLO, Meade y Margarita, en debate del nuevo aeropuerto: CCE; Anaya, indeciso; gobierno se raja

Listas las armas sobre la mesa del Consejo Coordinador Empresarial de Juan Pablo Castañón para acordar la “Mesa de Análisis sobre el Futuro de la Infraestructura en México”, que abordará, como tema principal, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

…

Andrés Manuel López Obrador le puso el cascabel al gato y el gobierno federal hizo gestos, sin embargo, en terrenos de las cámaras empresariales están animados y aún no se decide el número de técnicos que llevará cada candidato.

…

Aquí entre nos, comentan a esta columna, del CCE, que el candidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, NO ha mostrado interés en participar, a diferencia de Margarita Zavala, José Antonio Meade Kuribreña y, por supuesto, el candidato de Morena. ¡Ahhh!, y ahora tendrán que invitar a Jaime Rodríguez “El Bronco”.

…

La “sorpresa” del CCE y de AMLO sorprendió al gobierno de Enrique Peña Nieto y, de inmediato, rechazaron cualquier participación las secretarías del ramo: SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, Economía, de Ildefonso Guajardo, Hacienda, de José Antonio González Anaya, y Medio Ambiente, de Rafael Pacchiano.

…

Pero aún está por definirse la fecha del encuentro, aunque se prevé que sea entre el primer y segundo debates organizados por el INE, mientras tanto, este viernes inicia la pasarela de presidenciables con el CCE, en el Club de Industriales, a las 8:30 horas, con la participación de Margarita Zavala.

GUIÑO ‘ANTI-GAY’ DE MARGARITA ZAVALA EN VÍSPERAS DE LA SANTA PASARELA DE OBISPOS

Todo un guiño el de Margarita Zavala a la asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano de Francisco Robles Ortega al definirse: “Por mis valores cristianos (católica), creo que el matrimonio es entre hombre y mujer”; después se dijo respetuosa de las leyes y de un marco jurídico de convivencia, pero la confesión ahí está.

…

Los candidatos presidenciales desfilarán en la CEM hoy y mañana, y entre los temas polémicos de Margarita y Felipe Calderón Hinojosa está el gran apoyo a la congregación evangélica La Casa Sobre la Roca de Rosi Orozco (Rosa María de la Garza) y a su esposo, Alejandro Orozco, pero el guiño puede reivindicarla.

…

Pero falta ver la reacción de la activa comunidad LGBTTTI, y polémica de sus dichos en los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña frente a los obispos.

NO ES BROMA; CALDERÓN DARÁ CÁTEDRA SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA

No se ría; NO es broma ni es Día de los Inocentes; ahí les va: ¡Mañana viernes 13 de abril, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa dará la cátedra magistral en la Escuela Libre de Derecho (ELD), titulada “ Violencia, Crimen Organizado y Seguridad ”..! ¡Qué tal..!

…

Así que si usted ve el Auditorio Emilio Rabasa, a las 9:00 A.M., en Vertiz 12, colonia Doctores, abarrotado de incrédulos -NO va Margarita Zavala; ella sí le cree y va a continuar con el “método”-, es para escuchar la explicación de Felipe y el por qué resultó en más de 70 mil muertes dolosas y decenas de miles de desaparecidos su sexenio.

…

Por cierto, se espera la presencia del ex rector de la ELD, Mario Alberto Becerra Pocoroba, ex diputado calderonista en el sexenio pasado -impulsado por el ex secretario particular del presidente, César Nava Vázquez-. Becerra fue filmado en un intento de extorsión a una inmobiliaria de María Asunción Aramburuzabala.

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos