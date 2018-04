Espaldarazo de Gobernación y CEM a Obispo Rangel que negoció con narcos

Jura AMLO que no conoce a Napoléon Gómez/ Falla estrategia contra Anaya, Meade se estanca, AMLO afianzado/ Quirino no pagó mariscos de Carlos Salinas

Como le informamos ayer, se dió la reunión – comida del Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y el Obispo Salvador Rangel Mendoza de la diócesis Chilpancingo – Chilapa en la CEM, con el presidente de Asamblea Plenaria Francisco Robles Ortega y Alfonso Miranda Guardiola.

…

Nos comentan que el diálogo a puerta cerrada fue en los mejores términos, con el titular de Segob muy receptivo, con su cordial característica y sensibilidad en los asunto de la Iglesia Católica que cerró filas con el obispo Rangel al revelar el diálogo con líderes del crimen organizado en Guerrero “por el bien y la paz de los fieles”.

…

Los códigos de actuación para NO infringir la ley quedaron bien delimitados, sin embargo, los obispos hicieron muy patente la aterradora crisis de violencia provocada por los grupos del crimen organizado, y la nula eficiencia del gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores.

…

Así que los asuntos de los hombres de Dios llegaron hasta los hombres del César, donde el Papa Francisco está informado del pulso de México, a pesar de la incapacidad del Nuncio Apostólico Franco Coppola que se encuentra convaleciente en Roma, ausente en la Asamblea.

PRUEBA PARA CHAIROS: JURA LÓPEZ OBRADOR QUE NO CONOCE A NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

“No conozco a Napoleón Gómez Urrutia (candidato al Senado por Morena), nunca lo he visto”, de terror la confesión de Andrés Manuel López Obrador en la asamblea de la American Chamber México.

…

De terror porque asegura que el hecho de ser perseguido y refugiado en Canadá, sin que se le comprobara algún delito o tenga algún juicio abierto, lo acredita para ser candidato a la Cámara Alta por el partido que creó el mismo Andrés Manuel.

…

Vaya, no lo está proponiendo como consejero, regidor o secretario particular, se trata del mayor nivel en el Congreso. Y eso de “no conocerlo”, que Morena NO recibe nada a cambio, y que lo hace porque lo persigue del régimen, NO se lo cree ni el más chairo.

FALLA ESTRATEGIA CONTRA ANAYA, MEADE SE ESTANCA, AMLO AFIANZADO

Las posiciones NO se mueven. La encuesta de El Universal reseña los esfuerzos fallidos para unos y la solidez para otros, pero, sobre todo, que la estrategia y la enorme maquinaria del PRI de Enrique Ochoa Reza y las delegaciones federales en los estados, NO logran levantar a José Meade Kuribreña.

…

Los más de nueve puntos de distancia de preferencia efectiva de Ricardo Anaya Cortés (31.1%) con el candidato del PRI-PVEM-Panal (21.9%) hablan de una estrategia desgastante y fallida contra el candidato de la coalición Por México al Frente, dirigida por Javier Lozano Alarcón.

…

Pero la curva de las agresiones contra Anaya superó su etapa crítica, que para los expertos electorales del PAN significa un repunte inminente para acercarlo a Andrés Manuel López Obrador, encumbrado en el 42%, a 10.9% del segundo lugar, y Margarita Zavala se mantiene en un lejano tercer lugar con 5%.

QUIRINO NO PAGÓ LOS MARISCOS DE SALINAS, DICE “EL CUCHUPETAS”

Jura el famoso restaurantero Manuel Villalpando “El Cuchupetas” que NO fue el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel quien pagó los mariscos en el cumpleaños 70 de Carlos Salinas de Gortari, que el costo fue cubierto por el propio ex presidente.

…

En la crónica del cumpleaños se atribuyó como regalo del salinista gobernador a las viandas del mar servidas en el festejo, pero no es así, y el gober aprovechó para afianzar la presencia de personajes en el Tianguis Turístico que se llevará a cabo en Mazatlán del 16 al 19 de abril.

