Van con todo por aeropuerto en Santa Lucía; regaño a Ruiz Esparza

¿Quién le jaló las orejas a Gerardo Ruiz Esparza..?, porque en el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador montaron en cólera por los promocionales de la SCT sobre el Nuevo Aeropuerto de Texcoco y este lunes ordenaron el retiro total de la propaganda.

Los spots en medios electrónicos, y la propaganda en impresos, fueron tomados como una agresión directa a Javier Jiménez Espriú y a José María Rioboó, además de desacreditar la consulta, al “pueblo sabio”, sobre la posibilidad de construirlo en la base aérea de Santa Lucía.

Y los que conocen a Ruiz Esparza saben que NO se manda solo, que no mueve un dedo sin el aval de Los Pinos, o recibir la orden, porque eso de dar por hecho el proyecto de Texcoco es una burla para los consultados.

Así que la base de la Fuerza Aérea se reposiciona; en un spot, el presidente electo explica las posibilidades en un revelador reporte que habla de menores riesgos, bondades en costos, tiempos y otras variables, que entusiasman la exposición de Andrés Manuel López Obrador.

Una observación sobre el video: ¿En verdad NO pueden hacer una grabación medianamente profesional, con sonido sin eco, iluminación de contrastes y producción aceptable? NO se requiere gran cosa; la improvisación es evidente; Andrés Manuel es el ¡Presidente Electo..! No devaluemos a México.

MALAS Y BUENAS EN ESTADOS CON FOROS CANCELADOS

No fueron malas noticias, para todos los gobernadores, la cancelación de los Foros Escucha o de Pacificación de Alfonso Durazo Montaño en los cinco estados pendientes. Aseguran los Illuminati que Cuauhtémoc Blanco se quitó un peso de encima al dejar pendiente el de Morelos. Lo último que quiere el gober futbolista es otra rechifla del perredismo-morenismo y más.

En Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca todavía batalla en los medios de comunicación con el “pornochat” de su hermano senador del PAN, Ismael “El Zumbador”.

Pero el que se quedó vestido y alborotado es el gober de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; tendrá que guardar el victimario de Javier Duarte de Ochoa; se le canceló la oportunidad de exhibir la faceta criminal del ex gobernador del PRI, beneficiado por las bondades de la PGR de Alberto Elías Beltrán. Sorpresivamente, puede salir libre a continuar su proceso.

¿EL DIABLO ACONSEJÓ AL PAPA FRANCISCO GUARDAR SILENCIO EN ABUSOS..?

Hombre, de haber sabido que El Diablo fue el que hizo que el Papa Francisco guardara en silencio los abusos sexuales del arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, revelados por el nuncio Carlo María Viganó en el 2013, pues, como dice el himno guadalupano, “¡guerra, guerra, contra Lucifer..!”.

En esta lógica habrá que decirle al arzobispo Carlos Aguiar Retes y a Marilú Esponda que NO firmen más acuerdos con la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP) para evitar el problema, ya que, al final del día, es cosa del Diablo.

Lo preocupante es que si Francisco se decide a colaborar con la pacificación de Andrés Manuel López Obrador, que NO lo convenza de que todo es cosa del Diablo porque el argumento le caería de perlas.

