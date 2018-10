Víctimas y maestros revientan foros a Durazo y Moctezuma

A escasas horas de la suspensión de los Foros de Paz de Alfonso Durazo Montaño, un grupo de maestros disidentes de la CETEG le reventó el Foro Educativo a Esteban Moctezuma Barragán en Acapulco.

En los de Paz era una monserga esperar las “sorpresas”, ya que las ONG´s en los estados, agrupaciones de derechos humanos, familiares y víctimas les tomaron la medida a los asesores de seguridad de Andrés Manuel López Obrador.

En el Educativo, el propio presidente electo puso el cascabel al gato al anunciar en Zacatecas que la nómina magisterial será manejada por la Federación, como en la reforma de Enrique Peña Nieto.

Nunca hubo perdón de las víctimas desde el arranque, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ni a petición expresa de Andrés Manuel, quien sufrió el primer embate; después, la tunda se la llevaron Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero, Durazo, en fin, totalmente insostenible.

En este escenario se armó el pretexto para suspender los restantes foros pacificadores en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Morelos; ahora habrá que esperar el futuro de los educativos de Moctezuma después del anuncio incendiario de López Obrador.

Pero lo que es malo para unos es NO tan malo para otros; dicen los malpensados que veremos con una sonrisa de oreja a oreja a Claudia Pavlovich y a Sylvana Beltrones; Durazo pierde puntos rumbo a la gubernatura de Sonora.

MONREAL SE TOPA CON HOMBRES DE LEYES; MOLESTIA EN EL PODER JUDICIAL

Nada en gracia cayó en el Poder Judicial el intento de linchamiento de Ricardo Monreal Ávila con una seudoconsulta en Twitter para sustentar la iniciativa de ley presentada el 4 de octubre, con el propósito de rotar a jueces y magistrados, según esto, para evitar que se “enquisten” en sus puestos y evitar cotos de poder, nepotismo y corrupción.

…

En la pregunta inducida, el coordinador de Morena en el Senado da por hecho la veracidad de su tesis: “Hoy presenté una iniciativa para que jueces y magistrados tengan rotación cada seis años en el cargo para evitar el influyentismo y la corrupción. ¿Estás de acuerdo?”.

…

El resultado es apabullante; el 89% de 11 mil 617 votos está de acuerdo con su propuesta, una maniobra venenosa para debilitar al único de los tres poderes que NO está bajo el control de Andrés Manuel López Obrador: El Judicial, la fuerza autónoma que puede hacer contrapesos y equilibrio.

…

Sin embargo, Monreal se topó con los hombres de leyes de Luis María Aguilar, un gremio que se toma muy en serio su deber y compromiso con la justicia y que seguramente NO se va a dejar intimidar (sobre el tema https://goo.gl/kwqBnK).

ESTEBAN MOCTEZUMA, DEL CIELO AL INFIERNO: SAN LUIS Y ACAPULCO

Del cielo al infierno. El futuro titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pasó del placeo en San Luis Potosí con Andrés Manuel López Obrador y el gober Juan Manuel Carreras al encierro en Acapulco.

…

La virulenta agresión de la CETEG al reventar el foro de educación en Guerrero le dejó un mal sabor de boca y, precavido como es, NO se presentó al juego de golpes y sillazos entre los disidentes y la SNTE.

…

Dos días antes, en San Luis, desató la grilla sucesoria, ya que NO hay pretexto educativo que justifique la presencia del ex secretario general del PRI en la entidad que va por renovar gubernatura en el 2021, en un estado donde Morena no tiene figuras competitivas.

…

Y aunque Esteban NO tiene arraigo ni residencia alguna en el estado de la huasteca, la Constitución local permite el derecho de consanguinidad y su padre, Pedro Moctezuma Díaz Infante, es potosino de nacimiento.

…

Así que si la CETEG, la CNTE y el SNTE hartan a Esteban, ya tiene su Plan “B”; en una de esas, hasta Elba Esther Gordillo le echa una mano magisterial a la candidatura; los dos cojeaban del mismo PRI, y ahora del mismo Morena.

CARTÓN ‘FIFÍ’ DE MARIANA REVIVE PLEITO FAMILIAR Y PANISTA

¡Qué duro se llevan los Gómez del Campo..! Al mal tino de Mariana Gómez del Campo Gurza al publicar, en redes sociales, un cartón “clasista” de Osvaldo ilustrado con dos perros, un poodle blanco titulado ‘Fifí de raza’ y un remedo de Chihuahua moreno, ‘Fifí de ocasión’, su tío, Juan Ignacio Zavala, la remató.

…

Y, por si fuera poco, el nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, le puso más clavos al ataúd con la frase: “Se le olvidó a @marianagc que el respeto a la dignidad humana es la base de nuestros principios”; claro, anda en campaña y quiere que lo conozcan más allá de su casa.

…

El desafortunado cartón hace referencia a la boda de César Yáñez y Dulce Silva, pero sirvió al hermano de la ex candidata presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo para revivir un viejo enfrentamiento parentelar al calificar al tuit de Mariana como “verdaderamente vergonzoso y estúpido” ¡seco..!

…

Juan Ignacio sigue sin perdonarle a la ex senadora el abandono a Margarita en la contienda interna del PAN y en la aventura independiente que terminó en renuncia apoyadora del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

…

Mariana se mantuvo en las huestes de Ricardo Anaya Cortés sin importarle la presión familiar, pero quedó en medio de duros enfrentamientos entre calderonistas y anayistas.

