Corral baja la guardia con Gutiérrez; ¿acercamiento de gobierno de Peña con el Frente de Anaya?

Como que el gobierno de Chihuahua bajó la guardia en el caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, y el presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas de su partido.

En otras ocasiones, ante intentos de jueces federales por trasladar a Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas a un penal de la CDMX, de inmediato aparecían los tuitazos del gobernador Javier Corral Jurado.

Pero ayer, el fiscal César Augusto Peniche declaró con resignación: “La carpeta de investigación ya no está en nuestro entorno, y ya lo único que queda, pues, es que las autoridades judiciales se pongan jurídicamente de acuerdo para ver dónde debe llevarse a cabo el proceso de reclusión de esta persona”, y de los tuits ni hablar.

¿A poco ya empezaron a suavizar relaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade Kuribreña y el Frente de Ricardo Anaya Cortés..?, porque la información de Gutiérrez y de los ex colaboradores de César Duarte Jáquez presos en Chihuahua es un blindaje nada despreciable.

De ser así, son muy malas noticias para la estrategia “divide y vencerás” de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, con el voto útil que pone nerviosos a Yeidckol Polevnsky, Tatiana Clouthier, Andrés Manuel López Beltrán, Alfonso Durazo y compañía.

RIESGO DE ROMPER 80 AÑOS DE TRANSICIONES PACÍFICAS; GRANADOS EXIGE SEGURIDAD PARA CANDIDATOS

El grado de ebullición por la violencia verbal y física en las campañas electorales es directamente proporcional a la preocupación en el mensaje del vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez: “Los mexicanos de este siglo tenemos mucho que perder y nada que ganar si la violencia y el odio guiaran nuestros actos”. El riesgo está en romper 80 años de transiciones pacíficas en los gobiernos de México.

Horas antes, el presidente del PRD, Manuel Granados Covarrubias, exigió seguridad al gobierno federal y condenó que los acuerdos entre los partidos y el gobierno federal en la Segob de Alfonso Navarrete Prida sólo sirvieran para la foto por el homicidio de Liliana García, candidata a regidora en Chihuahua, como parte de la cadena de asesinatos de diversos partidos.

La alarma es generalizada; en el segundo día de la secuela del tuit del periodista, de Milenio, Ricardo Alemán, las amenazas aumentaron, no obstante, fue muy claro y lapidario al definir el proceder de la televisora de Emilio Azcárraga por la cancelación de sus programas: “Televisa me censuró porque le conviene, porque a sus intereses le sirve, pero NO creo que sea censura”.

HIJA DE TAIBO II ‘CORRE DEL PAÍS’ A ADVERSARIOS

Por si le faltaran infiernos y contradicciones a Andrés Manuel López Obrador, el sábado se despertó con un presunto tuit de Marina Taibo Saiz, hija de Paco Ignacio Taibo II, que, para colmo, tuvo el aval, en redes, de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del candidato de Morena.

Marina publica: “A los que les da miedo lo que dijo mi padre, les recuerdo es la persona más optimista que conozco. Así que vayan haciendo las maletas. El 2 de julio es temporada alta. Y sale caro largarse del país”.

La información es de una cuenta protegida, sin embargo, hasta el cierre de la edición NO hay desmentido de Taibo II, y entre los que reprodujeron la información, y no pecan de ligereza, está el historiador Enrique Krauze.

El mensaje se interpretó como una amenaza; ¿por qué habrían de largarse del país a los que les da miedo lo que dijo Taibo II..? ¿Habrá persecuciones..?, y el aplauso de Beatriz, “muy buena Marina”, pues sí es para preocuparse.

