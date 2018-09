Voto de Mancera a Velasco no quita la sospecha de ‘mano amiga’ contra AMLO y Sheinbaum en la UNAM

Algo tendrá que hacer Miguel Ángel Mancera Espinosa. No es suficiente su voto a favor de Manuel Velasco Coello para que regrese a gobernar Chiapas, en sintonía con Morena, porque NO le quita la sospecha de meter mano en grupos oscuros que maneja el PRD, muuuy parecidos a los provocadores de la UNAM.

Las miradas en Morena apuntan al ex Jefe de Gobierno; no cualquiera tiene la capacidad para financiar y movilizar estructuras estudiantiles apostadas en diferentes delegaciones de la CDMX. La amenaza para Claudia Sheinbaum Pardo es preocupante, y no se diga para Andrés Manuel López Obrador, a un mes del fatídico 2 de octubre.

El voto de Mancera sorprendió a la bancada de Damián Zepeda Vidales; el PAN lo llevó al Legislativo y él es una muestra del mandatario que NO regresó a su entidad para tratar de gobernar los últimos meses del mandato popular.

Le adelantamos ayer, en este espacio, la posibilidad de que se suspendiera el clásico del Futbol Americano Universitario Poli-Pumas por la efervescencia estudiantil provocada por la agresión de porros contra estudiantes del CCH; hoy, la autoridad universitaria anunció la cancelación y postergación del partido.

SENTENCIA LA CORTE: REPUVE ES PRIVADO; CALDERÓN EMBARCÓ A PEÑA

Sin importarle pasar por derechos de terceros, Felipe Calderón Hinojosa ordenó a su secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y, posteriormente, a Alejandro Poiré Romero continuar con el programa de Registro Público Vehicular (Repuve) aun cuando los derechos fueron registrados, desde el 2007, por la compañía SOCOM S. A. DE C. V.

…

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial autorizó el registro 1001732 que concesiona a SOCOM desde el 13 de septiembre del 2007 hasta el 7 de agosto de 2027. Después de más de 7 largos años en tribunales, el Poder Judicial dio la razón al particular.

…

Mal negocio el voluntarismo de Calderón; embarcó al gobierno de Enrique Peña Nieto en un proceso sin futuro, confiado en la fuerza del Estado. El último sexenio del PAN comprometió recursos federales al Repuve y Miguel Ángel Osorio Chong se vio obligado a continuarlo.

…

Ahora habrá que resarcir el daño para no dejarle piedras en el camino al gobierno de Andrés Manuel López Obrador; la muestra de voluntad de ambas partes para una transición armónica es por el bien del país.

LA IMAGEN DEL PODER, AMLO-256 DIPUTADOS; AHORA ¿QUÉ HACER CON EL PODER..?

Impresionante la fotografía de Andrés Manuel López Obrador con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El número de legisladores supera a congresos latinoamericanos completos y es equivalente a dos cámaras de senadores.

…

Flanqueado por Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado, Tatiana Clouthier y Porfirio Muñoz Ledo, la imagen del presidente electo con el poderoso número de 256 legisladores -según Mario Delgado– es el músculo de mayoría absoluta.

…

No habrá impedimento para hacer grandes cambios; el poder de disuasión es de tal magnitud que la demostración de fuerza llegó a niveles vergonzosos, como el mostrado ayer por el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, quien al más puro mercantilismo parlamentario otorgó 5 diputados a Morena para rebasar la mayoría.

…

Al final del día, el trueque del brinco de bancada por la licencia del gobernador de Chiapas dejó un mal sabor de boca. La retórica de Ricardo Monreal Ávila NO convenció a nadie y ahora habrá que esperar la prueba de los comicios federales intermedios, donde los gobiernos en turno reciben el castigo por el desgaste natural del ejercicio de gobierno. Por lo pronto, la de López Obrador y sus diputados es la imagen del poder; ahora viene lo más difícil: ¿Qué hacer con ese poder?

