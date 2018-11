¡Empresarios ganan otra vez..! AMLO les dará finiquito y contratos en Santa Lucía

No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador tiene predilección por los bien portados, o a lo mejor ya le agarraron el modo los empresarios contratistas del cancelado NAICM en Texcoco, porque salieron de la comida en Polanco con finiquito, y muy probablemente nuevos contratos en Santa Lucía.

Así quién NO sale sonriente, como se le vio a Antonio Gómez, representante de Carlos Slim Helú, a Carlos Hank Rohn, a Olegario Vázquez Aldir; Hipólito Gerard y a Guadalupe Phillips, directora de ICA.

Al que siguen sin salirle los cálculos es al futuro titular de la SCT Javier Jiménez Espriú, según esto los costos no recuperables serán de 25 mil a 30 mil millones de pesos, mientras los más conservadores hablan de al menos 100 mil millones de pesos tirados a la basura.

Pero bueno, habrá que dormir tranquilos porque los empresarios salieron satisfechos y compensados con la frase del presidente electo: “Se portaron muy bien, al cien”, igual que los reporteros de la fuente que hasta le aplauden cuando lo ven.

“PROCESO SENSACIONALISTA Y AMARILLISTA”, RESPONDE LÓPEZ OBRADOR

Respondió Andrés Manuel López Obrador a la revista Proceso en un video mensaje, la critica de sensacionalista y amarillista, además dejó muy claro que no aspira a ser un dictador y que respeta la libertad de expresión, pero les llamó a-ma-ri-llis-tas.

“No nos vamos a quedar callados, habrá diálogo respetuoso y pluralidad”, dice el presidente electo y asegura “vamos bien” y agrega: “todavía no tomamos posesión y ya empezaron los cambios, no va a haber pensiones para los ex presidentes, nadie ganará más que el presidente de la república, yo voy a ganar menos del 60% de lo que gana actualmente Enrique Peña Nieto”.

La revista fundada por Julio Scherer García dedicó esta semana su portada al presidente electo y desató una gran polémica en medios de comunicación y redes sociales.

CONCAMIN ACLARA A ROMO LA FUERTE PREOCUPACIÓN POR CANCELACIÓN DEL NAIM: CERVANTES

Ni olvido, ni pasividad, ni complacencia de la Concamin de Francisco Cervantes Díaz por la cancelación del NAIM en Texcoco. Todo lo contrario, los industriales muestran una fuerte preocupación por la interrupción de la infraestructura vital para México.

Tal vez fue un malentendido que se filtró por ahí, o una ‘mano amiga’, el hecho es que en la reunión del jueves de la Confederación de Cámaras Industriales, con la presencia de 12 vicepresidentes, con el futuro Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, se externó este pesar por la cancelación y la necesidad de mayor interlocución con la organización, que junto con la Concanaco, es una aduana obligatoria y legal de diálogo con el Estado Mexicano.

Así que eso de que la Concamin se olvida del NAIM y da vuelta a la página para voltear a Santa Lucía, es demasiada imaginación, o alguien está interesado en enfrentarlos con el CCE de Juan Pablo Castañón y la Coparmex de Gustavo de Hoyos Walther.

La realidad es que las cámaras industriales y empresariales van en el mismo barco llamado México, no sólo en este y en el futuro sexenio de Andrés Manuel López Obrador ¡en todos..!

LOS TOROIDES DE SEBASTIÁN EN LA GALERÍA OSCAR ROMÁN

Este martes el maestro escultor Sebastián cortará el listón de la exposición Toroides en la Galería Óscar Román de Polanco.

El autor del monumental Caballito de Reforma, presentará la obra inspirada en la elaboración de formas, a partir de superficies de revolución, generada por curvas planas que gira alrededor de una recta exterior coplanar, una variación plástica con el talento innovador del maestro.

