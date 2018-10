Morenistas tunden a Yáñez; austeridad desairada; ‘Hola’, de la casa blanca a la boda fifí

Inquisición de Álvarez-Buylla en Conacyt; ¡cambiará el nombre..!; Monreal, 28 años colgado al erario, busca que jueces no se ‘enquisten’ en sus puestos

Por la respuesta de Andrés Manuel López Obrador parece que muy pocos harán caso a la austeridad republicana, aunque Martí Batres, con su tupper, es la excepción, contrario a su hombre más cercano, César Yáñez, que, no conforme con su suntuosa boda, hizo un despliegue muy “nice” en la revista ¡Hola!, el escaparate de la aristocracia nacional repudiada por los seguidores de la Cuarta Transformación.

…

En una conferencia de prensa, acompañado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el presidente electo respondió a reporteros: “No me casé yo; sólo me invitaron a la boda”, un deslinde que NO corresponde al gurú de la austeridad republicana.

…

Y si la boda alcanzó niveles de escándalo, el reportaje en ¡Hola! remató al coordinador de Política y Gobierno de la futura Presidencia de la República; basta recordar que el reportaje de la casa blanca de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, fue tomado de esa revista del corazón.

…

Yáñez Centeno NO calculó el costo político; las patadas de los caballos en Morena son rudísimas; uno que otro cabeza de tribu ya empezó a hacer comparaciones de las portadas del ¡Hola!, ilustradas con la pareja Enrique y Angélica, con la de César y Dulce, como analogía del predestape presidencial.

INQUISICIÓN DE ÁLVAREZ-BUYLLA EN CONACYT; ¡CAMBIARÁ EL NOMBRE..!

Después de la tormenta, la futura directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, emprendió una persecución inquisitoria para dar con el “filtrador” de la carta enviada a Enrique Cabrero Mendoza donde le ordena detener programas de colaboración, becas y más. ¿Y Esteban Moctezuma Barragán..?

…

Y para que vean que la Cuarta Transformación viene con todo anunció, este jueves, que el Conacyt cambia a Conahcyt, esto es, Consejo de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, simplemente, porque la doctora piensa que la ciencia debe estar supeditada a los cánones de las humanidades.

…

Pero el trasfondo es tapar el intento de autoritarismo prematuro y, de paso, dejar huella, una especie de narcisismo protagonista mal consejero. Y por supuesto que la reacción de los científicos más ortodoxos no se hizo esperar en redes sociales; ¡las ciencias sociales y las humanidades NO pueden dictar el curso de la ciencia..!

MONREAL, 28 AÑOS COLGADO AL ERARIO, BUSCA QUE JUECES NO SE ‘ENQUISTEN’ EN SUS PUESTOS

Alguien debe resurtir el botiquín del Senado, ya que, seguramente, Ricardo Monreal Ávila se acabó los curitas y el alcohol por la mordidota de lengua al proponer la rotación de jueces y magistrados ¡para que no se “enquisten” en sus cargos..!

…

¿Cuántos años lleva el coordinador de Morena colgado del erario público..? Va la respuesta: Fue diputado federal de 1988 a 1991, senador de 1991 a 1997, otra vez diputado federal de 1997 a 1998 y oootra vez diputado pluri del 2012 al 2015.

….

Sigue: Gobernador de Zacatecas de 1998 al 2004, jefe delegacional de Cuauhtémoc del 2015 al 2017 y oootra vez senador del 2018 al 2024, y lo que sigue porque está muy animado.

…

Afirma Monreal que su bancada propondrá modificaciones al artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para implementar un programa de rotaciones que se regirá bajo principios de objetividad, imparcialidad y criterios de profesionalismo, eficacia y eficiencia.

…

Esto es, ningún magistrado de circuito o un juez de distrito podrán permanecer menos de tres años, ni más de seis, en el mismo lugar de adscripción por competencia territorial.

…

Así que NO conforme con el pretendido bajón salarial, ni se les ocurra a jueces y magistrados echar raíces en algún terruño, como cualquier familia lo desea, aunque por ahí se habla de represalias por las demandas laborales en las dependencias federales, y la SCJN de Luis María Aguilar es una de ellas.

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos