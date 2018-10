Guardia Nacional de AMLO tiene en vilo a militares; #SeguridadSinGuerra ‘tomará’ la SCJN

Dos de octubre no se olvida…rá, ya que los asesores de seguridad de Andrés Manuel López Obrador prepararon, para este martes, el primer bosquejo de lo que será la Guardia Nacional, una mezcla que tiene verdaderamente sorprendidas a la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda y a la Marina de Vidal Soberón Sanz.

El riesgo del experimento que trata de meter en una clepsidra a los militares y a la Policía Federal, y en una segunda etapa a las ministeriales estatales, es altísimo, sobre todo porque los experimentos en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto fallaron totalmente.

Algo de esta crítica veremos, a las 9:30 horas, en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Luis María Aguilar en una conferencia de prensa de los colectivos #SeguridadSinGuerra, encabezados por MUCD de Lisa Sánchez y Josefina Ricaño, como arranque de campaña para echar abajo la Ley de Seguridad Interior antes del 1 de diciembre.

Tal parece que los foros de paz de Alfonso Durazo Montaño dieron el giro de 360° al problema para llegar a donde el mismo presidente electo NO ve en el 2021 la promesa de pacificación y en la Casa de Transición están a punto de colgar un cartel con la leyenda “se buscan culpables”, en otros sexenios, por supuesto.

Por lo pronto, el director del STC Metro, Jorge Jiménez Alcaraz, susurró al oído de José Ramón Amieva la súper idea de hacer justicia mediática en el aniversario de la matanza de Tlatelolco retirando la placa de la inauguración develada por Gustavo Díaz Ordaz. Como dijera el clásico: “Nombre, son unos genios”.

VIDEGARAY SE SUMA A LA LISTA DE CORDERO, GIL ZUARTH, MEADE…

¿Qué va a hacer la política con tanta fuga de “cerebros”..? Primero fue Ernesto Cordero Arroyo; después se retiró Roberto Gil Zuarth; el ex candidato del PRI José Antonio Meade Kuribreña anunció su integración a la IP y, ahora, Luis Videgaray Caso cuelga la sotana política.

Comentan los Illuminati que la caída libre del titular de Relaciones Exteriores desde el prematuro destape de Meade con que madrugó a Enrique Peña Nieto es como para recluirse en Lhasa, Tíbet, unos siete años.

Lo cierto es que los agravios de Videgaray Caso en el PRI están enlistados con tinta indeleble; el ex secretario de Hacienda es el antihéroe que terminó por hundir al partido y ya se verá, después del 1 de diciembre, si es cierto que no olvidan.

EL UNIVERSO DEL GOBER CUAUHTÉMOC, LIMITADO AL FUTBOL

No hay nada de extraño en el nombramiento del ex árbitro Gilberto Alcalá Pineda como secretario de Desarrollo Social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, sin embargo, es para preguntarse si el “universo” del “Temo” NO va más allá del futbol, y eso debe tener con los pelos erizados a los morelenses.

Porque en su toma de posesión aparecieron en la banca Germán Villa e Isaac Terrazas, en espera de alinear en el equipo del ex americanista que dice que va a cuidar el estado como cuidó la camiseta de la selección nacional; ¿acaso ganamos un Mundial..? Vaya, ¿pasamos del sexto partido..?

