Petición de AMLO a Peña enfrenta posturas anticrimen; Durazo, urgido; Osorio insiste

Fiscal general de transición, interesante propuesta de la Coparmex; que siempre no es mala la Reforma Energética, dice Bartlett

Ahora sí, Andrés Manuel López Obrador metió en una encrucijada a Enrique Peña Nieto, como dicen, “abusando de la confianza presente la iniciativa por mí”. Porque la separación de la SSP de Gobernación es un viejo reclamo de un sinnúmero de sectores, principalmente empresariales y sociales, a los que NO se les tomó en cuenta.

Gustavo de Hoyos Walther, de la Coparmex, María Elena Morera, de Causa en Común, Francisco Torres Landa, de MUCD, y cientos de ONG´s pidieron al entonces titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, que diera marcha atrás a la supersecretaría de Gobernación y se negó tajantemente; esta misma semana declaró que lo volvería a hacer, y el problema está en la negligencia de los gobernadores y alcaldes.

La defensa fue a rajatabla, secundado por la Comisión Nacional de Seguridad, de Renato Sales Heredia, y Manelich Castilla, de la Policía Federal, aun cuando los resultados en la lucha contra el crimen son los peores de la historia.

Pero López Obrador tiene razón: Alfonso Durazo Montaño NO puede perder tiempo en procesos parlamentarios para modificar la ley, tal como los pasó Peña Nieto para fusionar la SSP; el aumento exponencial del crimen, según sus palabras, no puede esperar al reacomodo de estructuras, no obstante, la petición va a contracorriente de la posición de la actual administración.

La reconstrucción es necesaria y falta aclarar lo que se hará con la gran víctima de fusión: Plataforma México, un trabajo de información titánico que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa y que se dejó semiparalizado.

FISCAL GENERAL DE TRANSICIÓN, INTERESANTE PROPUESTA DE LA COPARMEX

Interesante la propuesta de la Coparmex para nombrar un Fiscal General de Transición durante tres años, con la tradicional propuesta del Presidente y el aval del Senado.

La confederación de Gustavo de Hoyos pretende juntar 117 mil firmas para meter una iniciativa en el Congreso en aras de reformar el artículo 102 constitucional y lograr una Fiscalía General y Anticorrupción realmente autónomas.

QUE SIEMPRE NO ES MALA LA REFORMA ENERGÉTICA, DICE BARTLETT

Lo que le faltaba a Manuel Bartlett Díaz: La Coparmex de Gustavo de Hoyos Walther le puso tache como futuro director de la CFE, igual que a Octavio Romero Oropeza en Pemex. Además, en nada ayuda al poblano el beso del diablo de Martín Esparza, el cuestionado líder de Luz y Fuerza.

Lo cierto es que a la opinión pública poco le importa el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador y su victoria aplastante; el auditorio responde, y en serio, ante decisiones controvertidas, aun cuando termine imponiéndose.

La pasarela en la etapa de transición sirve para medir el pulso y, por la defensa de Bartlett, se ve que al virtual presidente electo las consultas le vienen bien cuando él quiere o, mejor dicho, cuando él NO quiere que se haga algo.

Y a ver cómo reacciona la feligresía radical de Andrés Manuel ahora que el senador poblano reculó en su posición de revertir la Reforma Energética en el tema eléctrico, posición diametralmente opuesta a su postura en la Cámara de Senadores.

