Mafias y sicarios internacionales

SIN dudarlo, Andrés Manuel López Obrador, firma ante notario y ante los medios, un compromiso de que no se impondrá alguna razón para la reelección de mandato y, bueno, muchos Fifís estarán seguros de que ya lograron su objetivo y no se dan cuenta de que todo eso no es importante, lo importante es que el verdadero cambio, insista duro para dejar en claro que sus cambios favorecen a las mayorías y que los compromisos con los empresarios, banqueros, funcionarios y políticos son pasajeros, porque la realidad es que necesita tiempo para consolidar sus acciones y fortalecer las figuras de los posibles sucesores que garanticen la unidad de MORENA, no su destrucción como lo andan haciendo algunos de los que identificados como gandallas y sabandijas andan pretendiendo lograr el poder dentro de MORENA para garantizar puestos y presupuestos, NO, EL CAMBIO DE SISTEMA.

Muchas pistas se encontrarán en la investigación de Zhenli Ye Gong y sobre todo investigar la forma en que logra la NACIONALIDAD MEXICANA que, personalmente, entrega Vicente Fox, muchos señalan que previos pagos millonarios por el trámite eficiente y rápido, también se podría entender mucho sobre el tema si se investigaran las relaciones de Zhenli con los políticos del PAN y del PRI y de las autoridades aduaneras y las de la Secretaría de Salud que le brindaban la protección y facilidades para las importaciones de químicos que eran usados en la fabricación de drogas, de las protecciones y acciones legales y financieras que podía usar en todo el Estado de México donde construía unos laboratorios y hoteles, en la compra y manejo que tuvo de la famosa casa donde ingresaba parte de los dineros que ahora pretende vender el presidente y que perteneció a una de las familias más poderososas del país, la familia del general y licenciado, Alfonso Corona del Rosal, y con ello se podrían entender muchos de los canales y caminos de la operación de Zhenli a quien por cierto, no le han fincado responsabilidades, a lo mejor, por aquella amenaza de: “coopelas o cuello”

Así se vinieron dando cuenta los grupos de seguridad del país que tenían en la mira a importantes personajes que les podrían aportar muchos recursos si se les protegía y explotaba adecuadamente, por sexenios, se han logrado esos objetivos y así no sería nada mal que ingresaran a investigar muchas de las fortunas de los funcionarios, políticos, empresarios, banqueros y policías que han seguido este caminito para su enriquecimiento, a lo mejor así también pueden entender la forma en que vienen operando algunos grupos de las mafias internacionales en zonas de israelitas como Polanco y otros sitios, donde los grupos de la mafia internacional son los que controlan la venta y distribución de drogas como saldrá en la investigación del atentando realizado con un aparato especial de sicarios, donde una mujer era la figura principal en la Plaza Artz, donde se conoce que los dos asesinados eran nada menos que importantes delincuentes en Israel y, sin ningún conflicto ni problema, tenían su ingreso al país y hasta permiso de empleo, ellos fueron protegidos por la comunidad que cuenta con un grupo especial de seguridad que vela constantemente por la seguridad de sus miembros con policías preparados que cuentan con apoyos y seguridad de parte de las autoridades mexicanas e incluso, se dedican a la venta de armamento y equipos de espionaje de Israel, pero así como sabemos esto, también debemos entender que la misma comunidad tiene una capacidad enorme para el “lavado de capitales” y de empresas legales que se pueden utilizar para los movimientos financieros y, la especialidad de la casa: el contrabando de telas y de joyas que vienen manipulando desde hace muchos años. Pues si entendemos que este asunto tiene mucho más que un venganza por “infidelidad” seguramente está relacionada a los grandes manejos del crimen organizado y de las acciones políticas, donde sin duda se podrían entrar a conocer los manejos y operaciones de los grupos terroristas internacionales que están ligados al crimen organizado en el país y, en este asunto, podría tener muchos problemas la administración de la Jefa de Gobierno a la que no se podrán negar sus raíces ni su calidad dentro de la comunidad de Israel. Algunos comienzan a especular que todo esto estaría dirigido en su contra para “bajarla del caballo de la sucesión presidencial y del buen ánimo que goza con AMLO”, no estaría de más poner atención en este tema y de todas las implicaciones económicas, de intereses y políticas que se tienen con la comunidad judía en el país… recordemos que la importancia de México es el papel que se juega en la cercanía y sociedad con los Estados Unidos, así que a pensar que no es tan sencillo lo que sucede…

Cuando en el país se nota una deficiencia en la seguridad y se ven crecer a los grupos y pandillas como las colombianas, las venezolanas, los Maras, los ex guerrilleros, los kaibiles, los traficantes y se sabe que se opera un grupo importante de protección que cae fácilmente en las garras de la corrupción, los grupos delincuenciales internacionales toman al país como un puente de operaciones y vemos que también es un puente de inversiones tal como lo hemos señalado en las operaciones financieras de préstamos, en los juegos de loterías que implementan al estilo de la “bolita” en los centros de trabajo, en los préstamos de Gota a Gota o de las grandes inversiones inmobiliarias o en las ocupaciones mayores de inversiones en obra pública e incluso en inversiones de acciones políticas en entidades donde el paso, la siembra o la distribución de drogas, armas y gentes les permiten controlar muchos centros y regiones, así, por ejemplo, ahora con este escándalo que se genera en los grupos de la delincuencia ligada a los israelitas, podremos ver las operaciones de los rusos, los nicaragüenses, los cubanos o las mismas mafias norteamericanas que van ocupando espacios en México y es por ello que este escándalo debe ser profundamente investigado y ver que existen ligas, incluso políticas, que pueden dañar a los grupos cercanos al presidente, así que mucho cuidado…