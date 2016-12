Lozoya sí tiene relación con Trump

En octubre de 2014, en Londres, Rex Tillerson entregó a Emilio Lozoya el reconocimiento como el "Petrolero del Año". El asunto no tendría mayor importancia si no fuera porque Tillerson, ex jefe de Exxon, se convertirá en secretario de Estado de Trump

Si el Presidente Peña Nieto necesita un contacto directo, serio, con Donald Trump, sin necesidad de recurrir a parientes políticos, no tiene que ir muy lejos, ni siquiera remover a Claudia Ruiz Massieu como los enterados presumen que lo hará en enero próximo en favor de Luis Videgaray.

Si removemos los archivos, encontramos que en octubre de 2014, en Londres, Rex Tillerson entregó a Emilio Lozoya el reconocimiento como el “Petrolero del Año”.

Para decirlo de otra manera, los directivos de las empresas petroleras del mundo distinguieron al entonces director de Pemex.

El asunto no tendría mayor importancia si no fuera porque Tillerson, ex jefe de Exxon, se convertirá en secretario de Estado de Trump. Para entendernos, ocupará la oficina que fue de Hillary Clinton con Barack Obama.

El asunto sería mera anécdota si todo se hubiese reducido a la ceremonia de entrega de la presea del “Petrolero del Año”, pero ocurre que la relación de Lozoya con Tillerson va mucho más allá.

El ex directivo petrolero norteamericano planeó con el ex director de Pemex unir esfuerzos a un multimillonario fondo de inversión chino que ingresaría dinero a México, pero el proyecto se frustró por rivalidades políticas al interior del gobierno mexicano.

Lozoya sería un magnífico conducto, pero resulta que aunque después de su salida de Pemex ha reaparecido en dos eventos del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, no tiene intenciones de reintegrarse a la burocracia.

De esta suerte, habrá que seguir confiando en que la relación de Jared Kushner con su suegro no se tensen y México se quede sin interlocutor.

Vale decir, incluso, que en Facebook la cercanía entre Tillerson y Lozoya se maneja al nivel de amigos. Además de que el ex CEO de la poderosa Exxon, en su momento, elogió la Reforma Energética mexicana.

Más aún, Tillerson es un muy apreciado texano, lo cual no es menos, pues si se habla de estados de la Unión Americana en donde México requeriría de alguna manita, por aquello de los indocumentados, sería precisamente Texas uno de ellos.

Hace dos años, tras ser reconocido, la publicación británica Energy Intelligence, que entrega el galardón, alabó el trabajo de Lozoya en Pemex.

“Bajo el liderazgo de Lozoya, Pemex está emprendiendo su transformación corporativa más importante en los últimos 75 años, ya que pasa de ser un monopolio estatal a una empresa estatal dinámica que competirá por las oportunidades en el sector, ya sea por sí sola o en colaboración con otras empresas petroleras”.

De liderazgo a liderazgo, y de amistad a amistad, ¿hay o no hay cercanía con Trump?