Y la estatua por el Covid, ¿dónde la colocará AMLO?

Tal vez con mucho entusiasmo, pero con poca afabilidad iniciará el Presidente Andrés Manuel López Obrador la primera semana del siempre festivo mayo, luego de que junto con su partido Morena, la oposición les hizo pasar un trago amargo.

…

Desde este lunes, cada día cuenta mucho en forma ascendente, pues por ahí de la mitad de la semana, según los científicos encabezados por Hugo López-Gatell, la curva del Covid-19 comenzará a descender en zonas como Cancún y el Valle de México.

…

Buena noticia, que esperamos que se cumpla, aunque varíe uno o dos días. Lo que demostraría que, como lo dijo este domingo el Presidente, somos tan “avispados” que aguijoneamos el SARS-COV-2.

…

Entonces todo empezaría por ahí del martes 5 de mayo, con el 158 aniversario del triunfo del General Ignacio Zaragoza, sobre otro “invasor”, pero francés. La “curva” más alta, pero no del Covid, sino de la esperanza de López Obrador, es el 10 de mayo, el próximo domingo.

…

Ese día se supone que el declive del “invasor chino” casi sería general. Así lo avizoró el Presidente hace un mes. Y seguramente tendrá palabras para las Madres y el país, de manera jubilosa y a su estilo.

…

Jure usted que ya desde ahora, López Obrador busca la imagen con la que quedará grabada en la Historia esta pesadumbre: ¿Un médico o médica, un niño, una madre, López-Gatell? Casi emulando al Fidel Herrera de 2009 y su estatua al Niño Cero de la Influenza.

…

No importa a quién escoja, ni donde la coloque. Si todos los deseos y todos los festejos son el preámbulo para terminar esta calamidad, que así sea.

MARIO DELGADO, ENTRE LLANTOS Y LLORIQUEOS

El que plano no encuentra como quitarse la pena de no haber podido hacer avanzar la iniciativa presidencial de modificar la Ley Federal de Presupuesto para que López Obrador se llenara las manos de recursos cada vez que mencionara el término “emergencia económica”, es Mario Delgado.

…

Pero lo hace de la manera menos indicada, volver a picarle la cresta a la oposición, a la que advirtió que si no quieren legislar que después “no vuelvan llorando”, si el Presidente hace adecuaciones. O sea, Delgado advierte, amenaza y saca el arma.

…

Pero mientras lanza la piedra ante la mejor actuación de la oposición en lo que va de la 4T, por algo que a todas luces era aberrante, ni él ni ninguna otra parte de la Cuarta dice nada sobre el insistente e incansable llamado a un acuerdo nacional, reiterado ahora por Marko Cortés, líder nacional del PAN.

…

Pero, sobre todo, ante las propias palabras de Delgado: “Tenemos que actuar con responsabilidad ante los momentos que está viviendo el País”. Lo bueno es que pide la “responsabilidad” dos meses después de iniciada la pandemia, y de que, como se vio, el primero en no aplicarla fue el gobierno al que representa.

…

Si como se cuidó la salud de los mexicanos, dando besos y abrazos al por mayor todavía a finales de marzo, se va a cuidar el Presupuesto, pues ya valimos. Y sin llorar, eh.

JACOBSON Y OTRO RASGUÑITO A CALDERÓN

En una de las últimas ediciones de la revista Proceso, el semanario publicó una fotografía que indignó al Presidente López Obrador. La portada llevaba el título de “La Pesadilla”. Hombres de blanco metiendo a un horno crematorio a una supuesta víctima de Covid-19. Eso le valió para que el Mandatario federal la hiciera pomada.

…

Ahora, Proceso publica una entrevista con la ex Embajadora de Estados Unidos en México (2016-18), en la que afirma que el gobierno mexicano (de Felipe Calderón) estaba enterado de los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico.

…

Aunque luego de publicado el trabajo periodístico, la ex embajadora aclara que “nunca vio algo corroborado”, seguramente la “nota” enmienda aquello por lo que López Obrador casi calificó a Proceso de conservadora.

…

La entrevista y lo dicho por Jacobson causó un ligero interés mediático, nada para superar lo que a toneladas nos da Covid-19. Pero esperemos a la “mañanera” de este lunes.