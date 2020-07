Y Herrera puso las dos mejillas

¿A qué hora avisarían el martes a Arturo Herrera que al día siguiente debería acompañar al Presidente López Obrador en la “mañanera” durante el anuncio de la propuesta de reforma al Sistema de Pensiones?

…

Porque a menos que ignorara que lo que recomendaría para reactivar la economía (el cubrebocas) daría en la frente de uno de los insumos más queridos por el Presidente (Hugo López-Gatell), habría aplazado, para mejores tiempos, la sugerencia hecha virtualmente ante el Consejo Directivo Nacional de Canacintra.

…

Ya en Palacio Nacional, este miércoles, sabía que la pregunta llegaría en cualquier momento. Lo que no esperaba era la contundente respuesta de su Jefe. “Está muy desproporcionado… No creo que haya dicho eso Arturo… Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pero no es así”.

…

Entonces a Herrera no le quedó de otra que poner (de un jalón) las dos mejillas, y explicar que lo dijo como una “analogía” a incrementar los cuidados. Y tiene razón. Si el Presidente usara cubrebocas podría dar banderazos todos los días en cualquier mercado o centro laboral. Y eso es empujar la economía.

…

Lo bueno es que en la 4T no hay inicuos.

JIMÉNEZ ESPRIÚ, ¿SE VA O SE QUEDA?

Este jueves podría salir humo blanco sobre la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones, toda vez que, según dijo el lunes el Presidente, ahora sostendrían un segundo encuentro, lo que indica que la dimisión está sobre la mesa.

…

Además, Andrés Manuel López Obrador dio la pauta en la mañanera de este miércoles: “(La discrepancia) se va a resolver de una o de otra forma”, suponemos que específicamente sobre si se va o se queda, y no a que él pueda cambiar de idea de dar el control de las aduanas a las Fuerzas Armadas.

…

¿Qué podría mantener a la fuerza en el cargo a alguien que, en principio, trabajaría a disgusto, más allá de la amistad? Pero, además, cuya permanencia en la SCT se ha puesto en duda desde hace casi un año.

…

No se entiende tampoco el dar largas al asunto, cuando López Obrador ni siquiera muestra preocupación para cubrir la posible vacante.

…

Lo toma con calma y explica que en el que considera el mejor gabinete de la Historia de México, el de Benito Juárez, “constantemente se enfrentaban (discrepaban) liberales conservadores o conservadores con apariencia de liberales… (y) liberales moderados y liberales radicales”.

…

Entonces, como podría decirse ahora, a otra cosa… que me canso.

SALAZAR LOMELÍN Y SU PORTAFOLIO DE COBRADOR

Tres meses y medio bastaron a Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial, para olvidar aquella afrenta del Presidente de que en lugar de pedir apoyo fiscal para las empresas, la hiciera de cobrador ante las grandes compañías que adeudaban al Fisco unos 50 mil millones de pesos.

…

La verdad nadie sabe si hizo la chamba o no, pero lo que sí se reveló es que en la iniciativa de Reforma al Sistema de Pensiones, presentada este miércoles, serán los empresarios quienes llevarán la voz cantante, contante y sonante.

…

Según Arturo Herrera, titular de la SHCP, en ocho años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que aportan para el retiro de los trabajadores.

…

En total, para estabilizar el apoyo a los trabajadores que se pensionarán, las empresas estarán “poniendo 11 mil millones de pesos adicionales año con año”.

…

Aquel 8 de abril, el Presidente dijo: “Carlos Salazar está en su derecho de defender a su gremio, pero ojalá que él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo, de todos”.

…

Ya hay malosos que especulan que en las negociaciones para la reforma del Sistema de Pensiones no solo se habló de eso. Que con algo correspondió o corresponderá el Gobierno Federal ante los empresarios.

…

Después de todo, y menos los dueños del dinero, nadie la brinca sin huarache.