Y apenas es la Fase 1 del “Coronavirus”

Cuando te gana, te gana, y una advertencia es una advertencia. Este jueves, más tardó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en decir que ante el “Coronavirus” no todo es “cancelar”, y que ya se analizaba con las secretarías de Turismo y Economía posibles aplazamientos de eventos, que instituciones y organismos en anunciar cancelaciones.

…

Así, el Tianguis Turístico que se llevaría a cabo en Mérida, Yucatán, que López-Gatell mencionó como con posibilidades de posponerse, fue el primero en hacerse público apenas dos horas después.

…

Enseguida siguieron la UNAM y el Tec de Monterrey que anunciaron suspender clases ante la inevitable incursión de México a la Fase 2 de la epidemia. La Cámara de Diputados no se quedó atrás, acortará las sesiones, reducirá eventos y frenará las visitas. Vaya hasta la alcaldía Benito Juárez,en la CDMX, suprimió actos masivos.

…

En veremos está el “Vive Latino” que el mismo subsecretario de Salud dijo que sí se podía realizar, pero en el que ya algunas bandas musicales han cancelado su participación ante la alerta.

…

La reacción de instituciones y organizadores fue casi paralela a la ola de efectos negativos en las economías mundiales, incluida la de México. Pero, además, hasta el llamado del Presidente López Obrador sonó a ¡pónganse el salvavidas!, pues llamó a la calma y a mantener confianza.

…

Y el pueblo, que sí es sabio, sabe que cuando el río suena… es porque los conservadores andan cerca…

EBRARD EN LO SUYO, NADA DE CUARENTENA

No, definitivamente estábamos equivocados. Marcelo Ebrard ni está en cuarentena, ni mucho menos de vacaciones. El Secretario de Relaciones Exteriores, a quien se le ha extrañado las últimas semanas, habló este jueves de la OEA, pero también del tema que está volviendo locos, el “Coronavirus”.

…

Ebrard, como es su costumbre, estuvo muy activo durante una mesa de diálogo con la candidata ecuatoriana a presidir la Organización de los Estados Americanos, María Fernanda Espinosa, a quien, por su conducto, México expresó su apoyo.

…

Opinó que los extranjeros que intenten ingresar a Estados Unidos vía México, ante la cancelación de vuelos desde Europa anunciada por el Presidente Donald Trump, serán identificados y se conocerá su destino, por lo que habrá una notificación.

…

Dejó entrever que su ausencia temporal de los reflectores nacionales es por atender asuntos internacionales de beneficio para México, los cuales, expresó, se han reducido por recomendaciones de la ONU y la OMS, pero sin que se cancelen.

…

Lo importante es que Marcelo sigue ahí, en espera de aportar para la causa nacional ante el monstruo invisible del “Covid-19”.

LICE CALMEN SALINAS QUE CHINITOS COMEL PELITOS…

Como todo México (y el mundo) es ya territorio “Coronavirus”, pues no queda de otra…

…

En pleno uso de su libertad de expresión, y para no preguntarle a Miguel Barbosa, pues ya sabemos que va a responder, Carmen Salinas respondió que lo que le está pasando a los “chinitos” es “por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos”.

…

Aunque no estaba actuando, la actriz mexicana aseguró: “¿Cómo me voy a burlar? Es una enfermedad tan horrible… Oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad”.

…

“No los castigó Dios, Nuestro Señor, la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso”, sentenció. Mientras no sea el Apocalipsis todo está bien.