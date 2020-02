Un escalón más al clan Alcalde Luján

Hablando de “cachitos” de la suerte, y algunos ya casi juntan el entero, está el caso de Bertha Alcalde Luján, hermana de Luisa María, Secretaria del Trabajo, e hijas de Bertha Luján, presidenta de la Asamblea Nacional de Morena, que fue confirmada en el cargo de Jefa de Oficina en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

…

El nuevo nombramiento la acerca cada vez más al titular de la SSPC, Alfonso Durazo, pues antes se desempeñaba como secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

..

Por si se dudara que el clan Alcalde Luján no va en ascenso en poder político, bueno pues no hay que dejar de mencionar que las hermanas son hijas también de Arturo Alcalde Justiniani, representante y asesor laboral reconocido, con mucha cercanía en varios sindicatos.

…

A todo ello se suma la gran estima que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene por Bertha Luján (madre), quien la ha acompañado, desde hace muchos años, en su dura travesía política.

…

Bertha Alcalde permaneció en la Secretaría Adjunta del Sistema de Seguridad Nacional de Pública desde julio del 2019, cuando suplió a Eunice Rendón. Dicen que así es esto, a veces hasta sin comprar “huerfanitos”.

‘EL BRONCO’ NO ES BILLETERO

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo este jueves que en cuestión de transporte para la capital nuevoleonesa, camiones de pasajeros y Metro, el cumplirá sus promesas cuidando el gasto y el presupuesto, ¡y sin tener que rifar un vagón (del Metro)!”.

…

Tal vez lo que quiso decir el ex contendiente de López Obrador para la Presidencia de la República en 2018, es que él no es “billetero” o, al menos, no promueve la rifa de dinero con la imagen de un ex avión presidencial para obtener recursos.

…

“Eso fue algo que yo dije, que íbamos a hacer y lo vamos a hacer, sin crecer impuestos, sin crecer tarifas, sí se puede, y no necesito rifar un vagón”. “¡Ajúa!”, diría “El Piporro”.

..

La apuesta de “El Bronco” es agregar 100 camiones urbanos y 50 vagones al Metro, para mejorar el sistema de transporte público del área metropolitana que aglomera a unos 10 municipios.

…

Pero de que comprará “cachitos” para la rifa simbólica del ex avión presidencial, nadie lo duda.

RAMÍREZ CUÉLLAR, DE MANO MORENA, A MANO NEGRA Y ACUSADORA

Si ya lo dice el vox populi, “nada más con darles cuerda”. Hasta antes del 26 de enero no había quien se acordara de Alfonso Ramírez Cuéllar, ex líder nacional de “El Barzón”, famoso, claro, por los movimientos populares que realizó, pero también porque un día entró a la Cámara de Diputados, protestando, montado en su cuaco.

…

Ya como presidente nacional interino de Morena, no solo se le pone al brinco a Yeidckol Polevnsky, sino que ahora ya pidió la cabeza de Luis Videgaray, con eso de la detención en España de Emilio Lozoya, ex Director General de Pemex.

…

El diputado federal con licencia trajo a cuento el caso de la compra de una planta chatarra de Agronitrogenados. Señaló que la operación se pudo realizar gracias al financiamiento de Bancomext y Nacional Financiera, cuyos Consejos de Administración eran presididos por Videgaray.

…

Pero por si eso no le da lugarcito mediático a Ramírez Cuéllar, salió un asuntito que quizá no le venga mucho en gracia. Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal de la UNAM, lo señala como la “mano negra” (es que un día dijo López Obrador que existía), detrás de los borlotes en escuelas de la Máxima Casa de estudios.

…

Ya el barzonista escondió las manos, perdón, mostró las manos, y dijo que está limpio. “Hasta da risa lo que dice (López Betancourt)”, respondió. “Si con lo del partido tengo… ¿Tú crees que me voy a meter en la Universidad?”.

…

Y eso que solo es interino, eh.