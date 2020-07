Seade, otro Fox; resolvería trifulca EU-China en 100 días

En 1999, Vicente Fox, en campaña por la Presidencia, lanzó una que ni él se la creyó: A mí el conflicto de Chiapas me dura “15 minutos”. Después dijo que podría lograr la paz entre las dos Coreas. No arregló ni a México.

…

Ahora Jesús Seade, la estrella mexicana que quiso acaparar la última fase del T-MEC -porque al principio lo empujaron Luis Videgaray e Idelfonso Guajardo- en busca de medallas, desde hace meses quiere traerle a su jefe máximo la presea de la Organización Mundial del Comercio, y para ello trae su as bajo la manga…

…

No la tiene tan sencilla, pues el puesto se lo disputan ocho candidatos. Su trayectoria le da buenos puntos (cargos ya en la OMC, FMI y Banco Mundial, entre otros). Claro, para el T-MEC tenía buen “couch”, Marcelo Ebrard.

…

A Seade le reconocieron haber destrabado la famosa “Cláusula Sunset” que imponía un plazo límite al acuerdo comercial. Pero ahora, entre sus propuestas para dirigir la OMC, el ex subsecretario para América del Norte, afirma que de obtener el cargo destrabaría ¡en 100 días las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China!

…

Seade debe saber que no es lo mismo decir todo lo que se piensa, que pensar todo lo que se dice…

POR VEZ PRIMERA EL PECHO DE AMLO SÍ ES BODEGA

Este lunes, la “mañanera” del Presidente tuvo más audiencia que de costumbre. Todo mundo esperaba que anunciara, de una vez por todas -pues sábado y domingo nos mantuvo en ascuas-, qué rollo con Javier Jiménez Espriú.

…

Durante dos días, todo México estaba enterado de la renuncia del Secretario de Comunicaciones, y se suponía que quien todo lo sabe, también. Y que en la primera conferencia matutina de la semana se disiparían todas las dudas.

…

¿Por qué negó el Presidente López Obrador tener “información certera” sobre la renuncia de quien su salida se viene cantando desde el año pasado? La versión más viable es que al inquilino de Palacio Nacional no le gusta que le ganen las exclusivas.

…

Ocurrió cuando con antelación los sabuesos periodistas dieron a conocer el día en que anunciarían la terrorífica Fase 3 de la epidemia de Covid-19. Para hacer quedar mal a quienes se adelantaron, la pospusieron varios días.

…

Lo que no se entiende es quién pudo haber frenado la llegada de la carta o el escrito del titular de la SCT al escritorio del Presidente. ¿Jesús Ramírez? No lo creemos. ¿O el suscrito envió a Palacio a un miembro del pueblo (como el que entregó los planes de BOA), pero no llegó?

…

Quizá Jiménez Espriú envió su decisión por twit o por whatsapp y fue hackeado. ¿O a poco el Presidente le repetirá la misma receta que a López-Gatell (v. gr. Peña Nieto-Robles): “Aguanta, Javier, aguanta”.

EL AVECEDARIO TRANSFORMADOR (ME CANSO, GANSO)…

Este lunes la cosecha fue buena para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. A la “mañanera” llegó fresco y lució aleccionador. Y no se anduvo por las ramas:

…

“Eso de que no va a temblar la mano y el ‘ojo por ojo, diente por diente’, la Ley del Talión, pues no. Eso está en el “Antiguo Testamento”, en el “Nuevo Testamento” ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el “Nuevo Testamento”. No coincido con la Ley del Talión. Si a esas vamos, pues nos vamos a quedar tuertos o chimuelos. No es eso”.

…

“¿O qué?, ¿las bandas nada más son las del crimen organizado? No, también la delincuencia de cuello blanco son redes, en algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación”.

…

“Y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que político pobre, pobre político; nada de que el que no transa, no avanza. Vamos al carajo con todo eso”.

…

“Pues (a Emilio Lozoya) hay que cuidarlo, no sólo por su salud… sino cuidarlo físicamente… Ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero… Podría (estar en riesgo su vida), cómo no, y hay que cuidarlo”.

…

Qué diría don Goose…