Piedra Ibarra, ni en memoria del agravio familiar

De manera urgente, Rosario Piedra Ibarra clama por alguna organización de derechos humanos que abogue por su situación, y la defienda por no defender las causas de familiares de víctimas del crimen organizado… y de tener en sus oficinas reserva de bocados “faraónicos”.

…

La pasividad de la hermana de quien fue símbolo de lucha por décadas, Jesús Piedra Ibarra (desaparecido hace 45 años), iba a hacer crisis en cualquier momento, ante su silencio en diversos casos, en una clara disposición de “no molestar” al actual gobierno.

…

El asunto les cayó por donde menos esperaban. La protesta de la madre de una niña violada, pero a la que se unieron, horas después, integrantes de la agrupación feminista “Ni una menos”.

…

Sin duda, la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el pasado miércoles, es un asunto que llega hasta la Presidencia de la República. Por lo pronto, ya sacaron sus trapitos a la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, también máximo símbolo de la lucha por los desaparecidos.

…

¿Cómo responderá el Gobierno Federal o el capitalino ante esta manifestación y consignas de descontento, aun cuando se trate de un organismo autónomo? Porque afuera de la sede de la CNDH ya se apostaron policías.

…

A la 4T le revienta un asunto más ante la predisposición de ignorar a quienes exigen justicia, a quienes demandan acabar con la violencia y la inseguridad. Una cerrazón que implica incapacidad y soberbia.

…

Pero, ante todo, la contradicción más grande: La gestión de Rosario Piedra, la peor desde que se conformó el organismo. Y quién lo diría, ni en memoria del agravio familiar se ve su compromiso con los familiares de víctimas de la violencia, como sí el de encubrir el silencio de un gobierno supuestamente humanista.

EL PAPA CRITICA A LOS ‘CHISMOSOS’… Y A QUIEN LE QUEDE EL SACO…

El comentario del Papa este domingo contra la “plaga” del “chisme” que, dijo, “es peor que la del Covid-19”, podría venirle como saco a la medida, por ejemplo, al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

…

El Mandatario federal, por cierto, muy adicto a las palabras de Francisco, debiera tomar en cuenta su consejo: “El diablo es el mayor chismoso. Siempre está diciendo cosas malas de los demás”.

…

Y es que si ya de por sí todo mundo se ha dado cuenta que en casi dos años de conferencias, la “mañanera” es un vecindario contra los “adversarios” del régimen, el Presidente confirmó este sábado su gusto por hablar de los demás.

…

López Obrador, enfundado en su figura de Presidente, no solo comentó, con mucha satisfacción, el revés del INE a Margarita Zavala y Felipe Calderón en su intento de registrar su partido político, sino que hasta llegó a mofarse y burlarse de ellos.

…

“Por favor, hermanos y hermanas, tratemos de no chismear”, expresó el Papa en su homilía. “Si algo sale mal, ofrece silencio y oración por el hermano o la hermana que se equivoca, pero nunca chismorrees”.

…

Bueno, lo dijo Francisco. A algunos les vendrá el saco como anillo al dedo. Otros ni se lo probarán. Pero a quien le quede es su decisión ponérselo o no.

MUÑOZ LEDO, EL DEMONIO DE TASMANIA QUE MORENA NECESITA

Apenas la semana pasada se supo que se anotaría para la presidencia nacional de Morena. Su aspiración debió incomodar a más de uno, o a todos, pero Porfirio Muñoz Ledo dio el cerrojazo días antes de que el Instituto Nacional Electoral abriera los registros.

…

Para muchos, malosos y bien portados, la inesperada entrada al torneo de Morena del estricto diputado tiene varias lecturas. O vio que ninguno de los aspirantes, incluido el inexperto Mario Delgado, llenan el ojo al Presidente López Obrador…

…

O de plano le está diciendo que para que su partido entre en razón requiere de la horma de sus zapatos.

…

Aun cuando, Delgado cumplió al pie de la letra “lo que fuera” para domar a Gerardo Fernández Noroña ante su caprichito de encabezar la Mesa Directiva, no puede sentirse ya dueño de la presidencia nacional del partido, pues frente a tanto rebelde todavía le queda grande.

…

Si el Presidente realmente quiere una “transformación” en su partido que le ayude a remar en los siguientes procesos electorales la solución la tiene a la vista… A menos que piense que Morena en manos de Porfirio, conociéndolo, el caldo salga más caro que las albóndigas.

…

Habrá que ver que quienes se apunten, en principio deben llenar ciertos requisitos, como el de aparecer en el padrón de Morena como militantes. Se sabe que al menos Delgado y Alejandro Rojas no lo están. De Muñoz Ledo quién sabe. Polevnsky y Gibrán Ramírez están dentro.

…

Pero si el INE pudo maniobrar para dejar sin registro a México Libre, de los Calderón-Zavala, que no pueda meter en el padrón de Morena a quien se lo solicite. Todo está en que en los próximos días un dedito dé la señal.