Piedra Ibarra, Durazo y Espino se asoman de su confinación

Esta semana reaparecieron tres personajes que, cercanos a los vaivenes de la seguridad ciudadana, no siempre dan la cara. Aunque usted no lo crea, y nada que ver con Ripley, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, cuestionó que no se clarifique el papel del Ejército en su retorno a las calles.

Aunque destacó que el acuerdo firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es insuficiente al no aclarar los términos “extraordinaria”, “fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria” en cuanto a la labor a desempeñar por los soldados y marinos para enfrentar a la delincuencia, su opinión no tuvo eco.

Enseguida salió de la cuarentena Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo que así como no quieren basar la solución del combate a la criminalidad en el uso exclusivo de la fuerza, cuando sea necesario lo harán en el marco de respeto a los Derechos Humanos. Coscorrón, pero con algodón.

Durazo habló en el evento en donde se graduaron 428 nuevos elementos del Servicio de Protección Federal que encabeza Manuel Espino Barrientos, también en cuarentena, pero casi desde la epidemia… ¡de Influenza!

¿Será que con la nueva salida del Ejército a las calles algunos perdieron la modorra?

Por cierto, que con la “nueva normalidad” de las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal puede ahorrarse una lana, si en lugar de pagar por sembrar árboles frutales y maderables, pone a los elementos de la Guardia Nacional a cumplir esa tarea. Eso hicieron por mucho tiempo los militares.

A BARBOSA NO LE ‘APLANAN’ LA REBELDÍA

Algo debe haber, o alguien debe existir, extra epidemia que no satisface a Miguel Barbosa en el Gobierno Federal, pues a pesar de que varias veces ha sido reconvenido, su rebeldía ante el apoyo que recibe sus estado por la emergencia sanitaria va en aumento.

El Gobernador de Puebla, en su enésimo reclamo, advierte que de presentarse en la entidad una situación lamentable por el regreso a las actividades de miles de personas a partir del 1 de junio (a las plantas automotrices), como lo propuso la Secretaría de Salud, la responsabilidad será única y exclusivamente del Gobierno Federal.

“Yo no voy a cargar con la responsabilidad de lo que ocurra, si cuando regrese todo el esquema productivo acá en la ciudad… viene un brote de contagio incontrolable… y una necesidad de hospitalización que no podamos atender, que nos rebase”.

“Espero que cuando llegue el 31 de mayo, las cosas hayan cambiado, y (decir que) todos esos sabios de la probabilidad y de la bioestadística tenían razón, se acható la curva en todo el País…”.

Ni duda cabe, el gober de Puebla ya está en el “pico”… de la desesperación.

LA SERENATA SIN LUNA DE LOS MARIACHIS A AMLO

No fue en Palacio Nacional, ni el Presidente López Obrador se asomó al balcón, pero sí desde la Plaza Garibaldi, y con el “Son de la negra” y “México lindo y querido”, la Unión de Mariachis de la Ciudad de México “cantó” al Mandatario federal apoyo económico.

Y es que con esto de la confinación, la sana distancia, los cero festejos, y otros menesteres a causa del Covid-19 nadie ha solicitado sus servicios. No tendrán contratos, pero ni así los mariachis callaron.

¿HABRÁ PREGUNTAS DEL SNTE Y LA CNTE A LÓPEZ-GATELL?

No es por encandilárselos… Pero no vaya a ser que el doc Hugo López-Gatell rompa la cadena de preguntas y respuestas especiales a razón de fechas conmemorativas como el 30 de Abril o el 10 de Mayo.

Y es que en estricto orden, el “Ángel de la Salud” quizá nos dé la sorpresa este viernes al recibir preguntas, vía teleconferencia, de maestros del sindicato y la coordinadora de trabajadores de la educación.

Nada que temer, ni acudiría la maestra Elba Esther Gordillo, ni el salón Tesorería de Palacio Nacional tiene vías de ferrocarril que alguien quiera bloquear…