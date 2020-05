Nunca digas de esa agua no he de beber…

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya sabe cómo son los conservadores y sus opositores (porque enemigos no tiene), pues ahora que decidió utilizar las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad porque, quizá, la Guardia Nacional se excedió en besos y abrazos, comienzan a echarle en cara viejas consignas que ahora él aplica …

…

En redes sociales circula una imagen con dos fotos, en una López Obrador y en otra Mario Delgado, ambos mostrando la misma pancarta con la leyenda “No a la militarización del país”.

…

Más abajo, en el mismo cartelón se lee “5 DIC”, en alusión a la fecha en que Felipe Calderón declaró la “guerra” al crimen organizado, aunque él siempre negó que usara esa palabra (“guerra”).

…

En 2010, durante un mensaje grabado, López Obrador, aunque desde entonces advierte que se deben atender las causas para vencer la violencia, afirma: “No podemos aceptar un gobierno militarista… Hay que cuidar esa institución, que es el Ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles…”.

…

Debemos entender que la transformación es la transformación…



AL BAT, BARBOSA PREFIERE LAS RECTAS, NO LAS CURVAS

Si algo se le debe destacar al Gobernador de Puebla es que sí defiende a su pueblo.

…

Luego de rechazar las saludables teorías del doc Hubo López-Gatell para retornar a la actividad en algunas áreas, pero sobre todo a la escolar, Miguel Barbosa, ya bien repuesto de aquello de que solo a los ricos les da Covid-19, mandó al diablo las fechas de reinicio.

…

“De verdad no se habla claro, no va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y está subiendo, en ningún estado del País deja de subir todavía…

…

“No hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, no la hay, ni la va haber al 31 de mayo como para que el 1 de junio digamos todo a la normalidad, menos el tema de regreso a clases”.

…

Y pegó de hit: “Yo me voy por las rectas, no por las curvas”.