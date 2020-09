Noroña, tunda completa: Nalgueado y apaciguado; pero se va de boca

Después de sus arrebatos por querer a “hueso” la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a Gerardo Fernández Noroña, no le bastó con apechugar su ridículo, sino que, a su estilo, confabuló, según sus palabras, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría ¡ser asesinado!

…

Y todo porque el PRI, como le corresponde por reglamento, podría presidir San Lázaro, como lo hicieron ya la primera fuerza política, Morena, y la segunda, el PAN. Apenas la Junta de Coordinación Política dio a conocer que se proponía la planilla priísta, el petista corrió a vomitar su frustración.

…

En rueda de prensa, primero, con injuria, infirió que López Obrador podría ser blanco de un atentado, y que los culpables directos serían los priístas, porque “el PRI asesinó a su candidato a la Presidencia en 1994; asesinó a su líder, Ruiz Massieu; son una pandilla de asesinos”.

…

“La seguridad del Presidente está en vilo; se juega la vida todos los días. ¿Y si le pasara algo?.. ¿Qué pasaría si nos meten en una crisis política en algún momento? ¿Quién asume la Presidencia? El presidente o la presidenta de la Cámara”.

…

Pero no llenó. Si el Presidente jaló sus orejas, por qué él no hacerlo con el Mandatario federal. “Señor General”, se puso firmes, “si tengo ganada la plaza por qué quiere que se la entregue a los conservadores; me parece inconcebible”.

…

“Nuestro compañero Presidente se está equivocando; yo le pido que nos acompañe, que rectifique. Es un error entregar al PRI la Mesa Directiva; es una irresponsabilidad; es un acto político que no debe consolidarse”.

…

Con tal valentía pareciera que quien trajera el impulso homicida fuera otro. Porque ya dicen, que quien en pan piensa, hambre tiene.

TOLEDO, CERO Y VAN 3… ¿VIENE EL 4?

“… Efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe”, se escucha decir, entre otras cosas, a Víctor Manuel Toledo, en un audio difundido el 5 de agosto.

…

Con ello, el Secretario de Medio Ambiente tenía sellado su futuro. O se iba o lo iban. Ocurrió, por hablar de ese nivel, con Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones, y con Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda.

…

Este lunes, después de mediodía, Joaquín López Dóriga difundió el dato. Toledo había renunciado a la Semarnat. Corrió en las redes, y agregaron que argumentó motivos de salud, que lo sustituirá María Luisa Albores, titular del Bienestar.

…

Falta la confirmación definitiva, pero este martes no hay “mañanera”. Que no se amontonen, que tomen su “sana distancia”. Y ay de aquel que contradiga al Presidente en eso de que estamos mal en economía. ¿Se asoma el cuarto?

…Y DURAZO PIERDE BALUARTE EN COMUNICACIÓN; OCTAVIO CAMPOS DEJA CARGO

Parece epidemia en la administración pública. Coincidentemente este miércoles se dieron a conocer otras renuncias y cambios en varias dependencias.

…

Una de ellas, y quizá la que más se recienta, es la salida, por decisión personal, de Octavio Campos de la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo.

…

Aseguran que cuando Campos llegó al cargo en la SSPC era lo que hacía falta a Durazo, pues sabía del manejo en comunicación que se requeriría ante el espeso trabajo en la dependencia.

…

Este día también se dio a conocer la salida de Marta Cabrera al frente de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Y no lo crea, pero algunos malosos afirman que todo se debió a diferencias con el doctor Hugo López-Gatell.

…

Y ya para completar el cartel se anunció también la desaparición de la subsecretaría de Gobierno de la Segob, encabezada por el polémico Ricardo Peralta.

…

Si no era el caso, la austeridad cayó como anillo al dedo, pues Peralta estaba ya en lista negra.

EN SPOTS, AMLO YA SE LA SABE; VIOLA REGLAS POR VARIOS DÍAS, AL FIN EL INE LOS BAJA

Ocurrió sistemáticamente al menos en 2006 y 2011, cuando las autoridades electorales decidieron sacar del aire spots grabados por Andrés Manuel López Obrador por violar las reglas. Eran sus tiempos de candidato.

…

Por angas o mangas, esta vez, ahora el Instituto Nacional Electoral, ordena bajar la grabación de AMLO, ya como Presidente de la República, que utiliza para promocionar su Segundo Informe, y en el que hace alusión al Papa Francisco, y donde repite textualmente que “ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio”.

…

¡Y qué importa que me lo bajen, si ya se trasmitió y repitió cientos de veces! Por que de ahí no pasa. ¿O el INE va a multar al Presidente? Y aun cuando lo hiciera, la ganancia mediática ya se logró.

…

Pero, al margen de eso, que sigue dejando en López Obrador una imagen de tramposo, su archi “adversario”, el ex Presidente Felipe Calderón tuiteó este lunes otra frase de Francisco, retando a que AMLO también la cite, y que va en el mismo tono de la que usa en su spot.

…

Es una advertencia del Papa hecha en abril: “El populismo oprime a los pobres y explota la fe… Los populistas son hombres y mujeres que piensan sólo a sí mismos y no a los demás… Los populistas alimentan el culto acerca de ellos mismos…”.

…

Papa… ¡Papas!