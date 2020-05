Muñoz Ledo, “infodemio”; hace sugerencia a Santiago Nieto

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, volvió a sacar el látigo contra la 4T.

…

Ahora a ver si no lo acusan de “Eufemia” (“No me escrebites / Y mis cartas anteriores / no se si las recebites”), perdón de “Infodemia”, porque se fue hasta la cocina, o sea la Unidad de Inteligencia Financiera.

…

Menuda acusación se aventó hoy el diputado morenista y duro crítico del Gobierno Federal al afirmar que “el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia; hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al Covid-19”.

…

Pero no paró ahí. “Es urgente que intervengan la Unidad de Inteligencia Financiera y los órganos competentes del Estado para evitar la intermediación y hacer compras directas a los proveedores; ya sean países, gobiernos o compañías”, comentó.

…

Muñoz Ledo acaba de lanzar una bola expansiva, porque pega aquí, allá y acullá. Y, lo peor, lo dijo por Twitter. Que se atenga ahora al dedo flamígero de Jenaro Villamil…

HAY DE OPOSICIÓN A OPOSICIÓN

¿Alguien podría hacerle una llamadita por teléfono a Alejandro Moreno, “Amlito”, y avisarle que México está en medio de una pandemia? Es que parece que el PRI no solo no encuentra el rumbo político, sino que ni siquiera el informativo.

…

Mientras el PAN exige la renuncia del Secretario de Salud, Jorge Alcocer; del subsecretario Hugo López-Gatell, y del Director General del IMSS, Zoé Robledo, al considerarlos incapaces en el manejo de la crisis sanitaria…

…

…El PRI critica los resultados de la Guardia Nacional en el combate al crimen organizado. Además lamenta que la corporación esté envuelta en escándalos por presuntos nexos con organizaciones criminales.

…

Definitivamente, el priísmo todavía no aplana la “curva” de su derrota y anda medio desubicado.

¿Y SI SAN ANDRÉS HACE EL MILAGRO DEL 10 DE MAYO?

Los que ya andan hasta la… son los restauranteros, pero ni modo, la ley es la ley, y no la judicial, sino la natural, o la de laboratorio, porque da el caso que ya no sabemos a quién se le fugó el bicho chino.

…

Porque si alguna esperanza tenían de que este próximo domingo abrieran incluyendo la “sana distancia” y la “sana comida”, pues el pico de la curva o la curva del pico, que ya no sabemos si va o viene, ha indicado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que el festejo deberá esperar dos meses.

…

Sí, señores, hijos obedientes o desobedientes, por este año el Día de las Madres cae en 10 de Julio. Hecho el trato, porque luego hay quienes se acuerdan de ella solo el 10 de Mayo.

…

A menos que con toda la fuerza moral (y no de contagio), San Andrés haga el milagro de que el domingo realmente no solo veamos la luz al final del túnel, sino hasta los focos o el Sol, cada quién.

…

¿Será? Si no, pues ahí están las redes sociales para armar la fiesta y enviar besos y abrazos, nomás con cuidado, nada de agredir a nadie… porque ahora hay ciberpolicía cuatrera.