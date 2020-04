Morena sale del corazón de Muñoz Ledo… Y él entra al pecho de AMLO

Que Muñoz Ledo sea el crítico más contundente de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador no es extraño. Pero no es el único, le sigue Ricardo Monreal. Desde hace varios meses, el ex líder de la Cámara de Diputados ha evidenciado su desacuerdo con varias decisiones de la 4T.

…

Pareciera, incluso, que ha llegado a un punto de inflexión con su partido. Este sábado reiteró algo que ya había pronunciado: “Yo no me voy de Morena; Morena se sale de mi corazón”. Y completó su disgusto: “Hoy puedo decir que hemos dado un salto hacia atrás de 30 o 40 años, y lo puedo decir porque yo lo viví”.

..

Seguramente, el Presidente sabe a qué se refiere, pues procede de las mismas filas que Muñoz Ledo. Pero, al parecer, el diputado morenista, dentro o fuera de Morena, mantendrá su postura de no callar lo que no le parece. Es decir, su pecho tampoco es bodega.

…

Este domingo emuló a Monreal al criticar la propuesta presidencial de “ahorcar” con el cinturón (demasiado apretado) a funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal. “No a la reducción de salarios, ni a la supresión de salarios. Sería violatorio de la ley. Debemos respetar los contratos colectivos”.

…

Claro que el Presidente no tiene oídos para él, como tampoco sus compañeros de Cámara, y menos ahora que López Obrador, desde Palacio Nacional, dio la buena nueva: “Hemos domado la epidemia”.

…

Aunque ahora, además de expresar su diferencia sobre la “pobreza franciscana” a la que se dirige la 4T, les dejó un acertijo: “Habiendo tanta tela de dónde cortar, para qué hacerle ojales”.

DE LAS NARCO-DESPENSAS A LA NARCO-CONTINGENCIA

Si desde hace unas dos semanas, al menos cuatro grupos identificados con la violencia en el país se pusieron amables con los ciudadanos, obsequiando despensas con esto de la epidemia de Covid-19, ahora dan otra “manita” a las autoridades “sugiriendo” a la población “quedarse en casa”.

…

A su manera, un grupo que no fue identificado hizo la petición colocando narco-mantas en Iguala, Guerrero. El aviso lo dieron sin rodeos y ni siquiera aludiendo a “Susana Distancia”.

…

“Gente de Iguala, les pedimos de favor que se mantengan al interior de sus hogares. No queremos desmadres afuera de sus hogares. Hay que respetar la contingencia. Al que encontremos afuera lo vamos a levantar”, decía el mensaje.

…

Y, al parecer, Iguala es hasta este domingo el municipio con cero movilidad en el país. Acatar recomendaciones es sencillo.

LOS PERIODISTAS Y EL ‘INVITADO’ INVISIBLE EN LAS CONFERENCIAS

Nadie puede asegurar que el SARS-coV-2 no vuelva a inmiscuirse otra vez entre los asistentes a las conferencias de prensa que ha establecido hasta hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador (tres hasta ahora), después de hacerlo el lunes pasado.

…

Y puede ser que la confianza exista tanto entre los miembros de logística encabezados por Jesús Ramírez, Coordinador de Comunicación Social de Presidencia, y los periodistas que con valentía cumplen su trabajo, ahora que López Obrador, látigo en mano, afirma que la epidemia está “domada”.

…

Y si “doma” un virus, ¡qué no domará! Pero, de cualquier forma, comienza a circular la versión de la necesidad de que la congruencia y la sapiencia se impongan, y la Presidencia busque alguna manera distinta de informar, pues una pandemia no es “cucar” a nadie, así cueste a la 4T tener que soltar las riendas mediáticas por algunos días.

…

Total, sería una tregua de “sana distancia” que hasta los “fifís”, conservadores, neoliberales, y otros bichos del pasado agradecerán, pues se les enfriarán por un tiempo las orejas, les bajarán los chichones en la cabeza y reposarán las sentaderas.

…

Ah, pero sobre todo, no se arriesgará a los chicos de la prensa, al staff de Presidencia, ni al titular del Ejecutivo federal, de alguna desgracia innecesaria.