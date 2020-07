Monreal y el flirteo con Joe Biden; “igualito que AMLO”, dice

Claro, para eso son los amigos. Pasada la reunión en la Casa Blanca, hace 11 días, entre los Presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Donald Trump, ahora la 4T comienza a tirar flores al candidato demócrata, Joe Biden, por si las “flies”.

…

Y quien ya lanzó el “coqueteo” fue el senador Ricardo Monreal en un artículo bastante seductor. En su cuenta de Twitter, el coordinador de la bancada morenista hizo una invitación:

…

“Te invito a leer mi más reciente artículo, donde reflexiono sobre las coincidencias entre el Presidente López Obrador y el candidato demócrata Joe Biden, como el fortalecimiento del Estado y una mejor recaudación fiscal y distribución de la riqueza”.

…

Y, efectivamente, Monreal se le va al cuello al demócrata, pero cariñosamente. “Tal parece que ahora el nacionalismo económico del Presidente Donald Trump tendrá su continuación, pero en versión demócrata y con una inclinación hacia la izquierda, a través del candidato Joe Biden, a condición de que gane los comicios”, escribió el morenista.

…

Destacó que frente a una realidad sanitaria, económica y social mundial, existen convergencias entre lo que presentó Biden el 9 de julio pasado, un esbozo de su programa económico, y lo que el Presidente mexicano instrumenta desde el inicio de su gobierno.

…

Es más, Monreal asegura que ambos, López Obrador y Biden, coinciden en el concepto de combatir el “capitalismo de cuates” o “capitalismo de accionistas”.

…

No sabemos si cuando Biden lea el panegírico de Monreal salte de gusto, pero sí que cuando lo haga Trump más vale estar prevenidos por aquello de los aranceles. Bueno, más vale prevenir…

JIMÉNEZ ESPRIÚ CALIENTA EL INCIO DE SEMANA

Si usted es de los que hasta la medianoche de este domingo se comía las uñas por saber cuándo carajos el Gobierno Federal confirmaría o desmentiría la renuncia del Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, cálmese, este lunes, quizá antes de la reunión de Seguridad (6:00 horas) y de la “mañanera” (7:00 horas) haya otra (5:00 horas) y se oficialice.

…

El asunto, que primero divulgó el periodista Darío Celis, pero enseguida lo confirmó IMPACTO, está cocinado. Jiménez Espriú no aguantó la última de su jefe el Presidente López Obrador, dar el control de las aduanas terrestres y marítimas al Ejército y la Marina.

…

Desde diciembre pasado, cuando ya el Presidente traía entre manos la iniciativa que la semana pasada confirmó, se divulgó la inconformidad del titular de la SCT. ¿Por qué ante tanto ruido el Gobierno Federal no hizo olas? Quizá por ser sábado y domingo y esto días solo se habla de “buenas” noticias, aunque la renuncia debió ocurrir a más tardar el viernes.

…

A menos que en estas 48 horas haya ocurrido alguna “negociación”, será la primera nota del lunes. ¿Será que es parte del corredero que provocó el “temblor” (según Ricardo Monreal) que arribó a México la madrugada del viernes, y que no es precisamente el polvo del Sahara?

…

Bueno ya las malas lenguas dicen que hasta el sucesor de Jiménez Espriú podría ser Lázaro Cárdenas Batel; aunque otras, más malas, afirman que anda por las mismas. Sí, en el tembladero.

PARA LOS QUE NO ENTIENDEN CON UNO, OTRO PORTAL SOBRE COVID

En medio no de pleitos con gobernadores que afirman que no le entienden a sus datos, pero sí con los medios de comunicación que publican que “ya no saben qué hacer con sus cifras”, Hugo López-Gatell dio a conocer este domingo oootro portal informativo sobre Covid-19.

…

El nuevo sitio web informativo (https://covid19.sinave.gob.mx) será alimentado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud -como debió ser desde hace cuatro meses- y se une a los del Conacyt y el Inegi.

…

Para señales más claras, todos contendrán lo mismo, pero con diferentes rayas, círculos y colores. Casos confirmados, estimados, acumulados, sospechosos, activos, defunciones. Es decir, nuestra misma suerte, pero revolcada.

…

El objetivo principal, expresó el doctor es “(porque) quizá a algunas personas no se les facilita tanto el análisis de información, entonces para facilitárselas aún más”.

…

Pero si la epidemia ya casi se extinguió. Bueno, una cosa es lo que dice el Presidente, y otra lo que asegura López-Gatell.