Monreal el científico político de AMLO

No hace falta ser un científico o un matemático para deducir que Ricardo Monreal no es el héroe de la película, sino, más bien, el que hace la escena que le ordena su productor.

…

Los cálculos sobre el porcentaje de la recesión económica que se asoma (6.6%), el llamado a la cautela y la sensibilidad entre gobierno y sector empresarial, son cosas que, claro, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado podría dictar cualquier día, pero no ahora con el jefe que tiene en el partido.

…

Si a veces, incluso, hasta las iniciativas más perras requieren pisar base o insinuarlas, cuanto más el asunto que pone verde a ya saben quién.

…

Durante la videoconferencia de este miércoles entre la Junta de Coordinación Política del Senado y los 12 líderes del Consejo Coordinador Empresarial, Monreal tiró la línea: “Soy de los que creen que cuando hay crisis los extremos no son afortunados”.

…

“Durante la etapa de contención de la pandemia, la importancia de los empresarios, de los generadores de empleos, es más importante y evidente que nunca… Y también de la sensibilidad de los bancos, e incluso del Gobierno y del SAT”.

…

En la reunión virtual participaron, entre otros, el cobrador, perdón, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, y el de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Bueno, Monreal ya hizo su parte. A ver si en eso sí son iguales.

LOS ANGELES TIMES SE SUMA A LA LISTA DE DECADENTES

Al parecer la decadencia de los medios de comunicación internacional, y algunos nacionales no tiene remedio, así caigan o sean lanzados a la fosa de la infodemia.

…

Esta vez no fue The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times o El País, fue Los Angeles Times mediante un artículo de Andrés Martinez, profesor de periodismo de la Universidad de Arizona.

…

El aguacero estuvo como para llamar a Jenaro Villamil con el paraguas. “(López Obrador es) un líder narcisista que cree que la pandemia mundial de coronavirus es una conspiración contra él”, espetó el profe periodista. “Un jefe de estado que se niega obstinadamente a aceptar cualquier crítica o tomar medidas que otros líderes mundiales han adoptado para proteger a sus poblaciones.

…

“Al igual que Trump, desprecia la experiencia tecnocrática, y preferiría seguir haciendo política por su proyecto de vanidad, el soufflé del nacionalismo nostálgico y el populismo”.

…

Como decía el clásico, ¡pácatelas! Uno más a la lista.

POR SI YA PENSABA SALIR A RESPIRAR AIRE PURO…

Ya, la verdad, díganos qué le pareció el plan de reapertura gradual, con semáforo de cuatro colores, tres fases, y quinientos y tantos “municipios de la esperanza”, término, éste último, que más parece un verso del doc López-Gatell.

…

En términos generales el bosquejo, medio enredado como fue planteado en la “mañanera” de este miércoles, pero complementado el revoltijo con la “nochera” del “Ángel de la Salud”, es más una línea de arranque para negocios y empresas.

…

El preámbulo, del 18 al 30 de mayo, para que reinicien los municipios bajo la gracia de Dios -por cierto, muchos de ellos de la tierra que gobierna Alejandro Murat-, el 1 de junio, es una capacitación para quienes retornarán a sus trabajos, así como la implementación de medidas en los centros laborales.

…

El ciudadano común y corriente, el que desee salir a respirar aire puro, degustar un sorbo de tinto o, mínimo, un agua de horchata, deberá esperar un mes, cuando menos, es decir, al 15 de junio, al menos en la Capital mexicana.

…

Habrá actividades restringidas y negocios que permanecerán cerrados incluso hasta septiembre como son los gimnasios, antros, bares y masajes.

…

Y es que por mucho que algunos tomen el anuncio como una llave para abrir la puerta, en su versión vespertina, Hugo López-Gatell fue claro en la advertencia:

…

“No se acabará la epidemia, hay riesgo de reactivación del virus, podría haber nuevos brotes, así lo ven todos los países del mundo, porque vivimos en una situación de incertidumbre”. Usted dice.