Ale Sota, una baja más en la campaña de Meade; ¿y García Luna?

¡Durísimos los trancazos en el cuarto de guerra de José Antonio Meade Kuribreña..! porque los que vieron el rostro sonriente de Pablo Escudero al revelar al aire, en la mesa de análisis de Ciro Gómez Leyva, que Alejandra Sota ya NO está en la campaña entendieron que la guerra es mortal.

Y esa sonrisa, que NO se borró del rostro el yerno de Manlio Fabio Beltrones, habla de profundos cambios al cuarto para las 12 del segundo debate entre presidenciables y que René Juárez Cisneros no acaba de reacomodar piezas.

Habrá que ver si la fidelidad del ex titular de la SSP Genaro García Luna con Sota se mantiene o si seguirá en el diseño del proyecto de seguridad de Meade Kuribreña.

ONG´s EXIGEN A AMLO, ANAYA Y MEADE POSTURA EN LEY DE SEGURIDAD INTERIOR; ACCIÓN MILITAR, SIN DECLARATORIA

Ineludible la postura pública de los candidatos presidenciales ante la evidente inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que ya recibió el revés de los jueces federales Fernando Silva y Karla Macías mediante el recurso de amparo: “Por ambigua, imprecisa, equivoca, que vulnera la libertad de expresión, la privacidad y, en consecuencia, es violatoria de los derechos humanos”.

Las ONG´s agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, que encabeza México Unido Contra la Delincuencia de Josefina Ricaño, urgen a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez a manifestar su postura.

Las organizaciones sospechan que los candidatos evitan herir sensibilidades en la Sedena de Salvador Cienfuegos y en la Semar de Vidal Soberón, las instituciones que han exigido un marco jurídico de protección a militares en la lucha contra el crimen organizado.

Pero más allá de la certeza para los elementos castrenses, según los jueces, la LSI ni siquiera requiere de declaratoria alguna por parte del Ejecutivo, como se pensaba, ya que el precepto 26 establece: “Las Fuerzas Armadas pueden tomar acciones de seguridad interior para atender riesgos de seguridad interior”.

Esto contradice al artículo 11 de la misma ley, que dice: “La declaratoria sólo se puede emitir ante una amenaza de seguridad interior”, NO así ante un riesgo , que constituye una situación que potencialmente podría constituirse en una amenaza.

LUIS VIDEGARAY DEVUELVE EL GOLPE A DELCY RODRÍGUEZ Y A NICOLÁS MADURO

Aunque, seguramente, a Nicolás Maduro no le quita el sueño el ultimátum de 15 países, lanzado desde México, para que el gobierno de Venezuela suspenda las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo, no deja de tener jiribilla en la contienda electoral mexicana, además de ser un contragolpe de Luis Videgaray contra la ex canciller Delcy Rodríguez, ahora presidenta de la Asamblea Nacional, por viejos desencuentros.

Y la jiribilla de este lado está porque 4 de los 5 candidatos tienen una postura muy crítica contra el régimen chavista de Maduro y Ya Saben Quién se limita a decir que está a favor de la NO intervención en asuntos de otros países. ¡Ajá..! O sea, que las críticas a Donald Trump son entre paisanos.

Así que en pleno debate del mismo 20 de mayo, la elección simulada y amañada de Maduro podría ser una pregunta concreta a Andrés Manuel López Obrador, cuya presidenta de su partido, Yeidckol Polevnsky, se ha pronunciado a favor del régimen chavista, además de los encuentros organizados por Morena con personal de la embajada venezolana.

Hay que recordar que en junio del 2017, la embajadora María Urbaneja Durant subió fotos, a Twitter, de la directiva de Morena-CDMX con elementos de las células bolivarianas en México.

