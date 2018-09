AMLO apuntala a Morena en estados fronterizos con bajón del IVA y el ISR

Se dice que hasta los ex gobernadores del PRI se la van a cobrar a Luis Videgaray Caso, el ex Secretario de Hacienda que elevó el IVA en la frontera DEL 11% al 16%, sin escuchar ni siquiera la alerta de los gobernadores de su partido sobre el impacto electoral que traería la medida.

Ahora Andrés Manuel López Obrador bajará el IVA a la mitad, 8%, y el ISR al 20%, así que próximamente veremos en el lío que va a meter al PAN en Baja California en la elección a la gubernatura, alcaldías y el congreso el próximo año.

Por si fuera poco, el popular pugilista y diputado federal en Tijuana, Érik ‘El Terrible’ Morales, como abanderado de Morena tratará de arrebatarle la gubernatura a Francisco Vega de Lamadrid, después de 30 años de panismo.

Con Benito Juárez al óleo como testigo, López Obrador formó para la foto a los gobernadores que le dieron su total apoyo, los panistas Kiko Vega, Javier Corral, Francisco García, los priistas Claudia Pavlovich, Miguel Riquelme y el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”.

SHEINBAUM REEDITA NARCISISMO EN EL PALACIO DEL AYUNTAMIENTO

Antes de la toma de posesión de Miguel Mancera Espinosa en el 2012, las invitaciones al evento mostraron la imagen del nuevo gobierno con cambios sustanciales en el diseño original del Jefe de Gobierno saliente, Marcelo Ebrard Casaubón con un Ángel de la Independencia muy estilizado y el slogan “Capital en movimiento”.

Ahora Claudia Sheinbaum Pardo quiere borrar toda huella de Mancera Espinosa, principalmente la marca CDMX forjada en este sexenio, al estilo de otras grandes ciudades, por ejemplo: NY para Nueva York.

Mancera forjó la marca y la identidad rosa en el mismo sexenio del boom de género, la construcción de la Constitución de la CDMX junto con el manual que formó la imagen de quien en su momento se auto convenció de ser el mejor candidato de las izquierdas a la presidencia de la república.

Como hace 12 años, Claudia imprimirá las invitaciones a la toma de posesión el 5 de diciembre con la nueva identidad, como si de una empresa se tratase la capital de la república. El ganador de convocatoria pública para la nueva imagen se dará el 12 de noviembre, muy a tiempo para diseñar manuales y lanzar a quien veremos contender por la estafeta de Andrés Manuel López Obrador en el 2024.

EBRARD Y ROSALINDA BUESO EN SECRETO CON EMBAJADORES DE LATINOAMÉRICA

Por segunda ocasión en menos de 10 días, Marcelo Ebrard Casaubón se reunió con embajadores de Latinoamérica y el Caribe, esta vez en privado en el Club de Banqueros en el centro de la CDMX, el 7 de septiembre, acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, en un acto de protocolo diplomático.

Se pidió discreción a los presentes, ya que no se daría a conocer a los medios de comunicación, sin embargo, no dejó de sorprender la presencia de la señora Bueso, esposa del próximo Canciller y ex embajadora de Honduras en México.

No hubo justificación protocolaria, ya que los diplomáticos no fueron convocados con sus cónyuges, ni a un encuentro social, sino a un almuerzo de trabajo.

Fuentes diplomáticas indicaron que la única razón válida para justificar la participación de la exembajadora sería por posibilidad de ser nombrada asesora para asuntos latinoamericanos del futuro SRE de México, aprovechando la experiencia que tuvo como embajadora de Honduras.

