Los dos casos patéticos de la “nochera” sobre Covid-19

Este miércoles, una reportera de El Sol de México incomodó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con una pregunta sobre lo dicho por el ex Secretario José Narro. Él, cuestionó la periodista, consideró que ha mentido respecto a las cifras sobre la epidemia de Covid-19. “¿Le ha mentido a México?”.

López-Gatell respondió casi sereno: “A ver, cuénteme más, cuénteme más. ¿Qué más dice el ex secretario, el doctor Narro?”. La reportera se puso nerviosa, y no encontró o no se acordó del dicho concreto de Narro (“A ver, permítame. Pues dice que hay… que no es congruente con sus cifras, que no hay… permítame”).

Una pírrica victoria de López-Gatell que generó que a la periodista le lloviera “infodemia”.

Pero este jueves, Hugo López-Gatell se llevó las palmas… pero en la cabeza. El subsecretario dio la palabra a una primera periodista. No se supo si sabía del medio que iba y lo que preguntaría, o fue su mala suerte, pero se la volvieron a soltar, ahora incluyendo a Julio Frenk y Salomón Chertorivsky, también ex secretarios de Salud.

“Qué opina de lo dicho por especialistas y ex funcionarios sobre la falta una rectoría de liderazgo en la conducción de la epidemia?”. Para colmo del “Ángel de la Salud”, la reportera en turno sí era del mismo medio que el día anterior. Como astilla, el subsecretario de Salud enfureció y ardió.

Antes de enviarla a las regaderas, el flamante médico que encabeza el equipo que conduce la estrategia de contención nacional del Covid-19, exigió varias respuestas a la periodista, aunque se supone que el cuestionado debe ser él.

“¿Cuál es la pregunta?”. “¿De quién es la pregunta, o comentario, porque solo veo opiniones?”. “¿Es de usted, de sus editores, del propietario del periódico o de los ex funcionarios?”. “Si no tiene más preguntas dé oportunidad a sus compañeras”…

¡Y la brincó!, dejándola con un palmo de narices, pero no respondió. Lo bueno que López-Gatell es médico y sabe serenarse. ¿Sabrá contar hasta 10? Pero, además, perdió la oportunidad de llevarse de encuentro, de una vez por todas, a sus supuestos detractores. Como que líder-líder no es.

Y TODO PORQUE NO LE INFORMAN, Y ÉL NO PREGUNTA

Este jueves, oootra vez, en la “mañanera” (¿dónde más?) el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un bandazo que por poco y atropella a Lord Molécula. Bueno, es un decir.

El titular del Ejecutivo, al abordar nuevamente el tema de Genaro García Luna y Felipe Calderón, dijo que “¿por qué no se le pregunta si él (Calderón) sabía del operativo “Rápido y Furioso”? ¿Y por qué no lo impidió?”.

Y, como dijimos antes, uno tiene un pecho que no es bodega, y el otro no es mudo, pues Calderón dio pronta respuesta. Contestó con lo obvio, que todos sabemos desde hace años, y que lo saben los propios colaboradores de López Obrador:

La introducción de armas a México (“Rápido y Furioso” y otros) fue un experimento secreto de Estados Unidos para, supuestamente, seguir la pista al contrabando de armas. Pero el tiro salió por la culata a la Casa Blanca.

“En ningún momento (‘Rápido y Furioso’) … fue materia de conocimiento discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales”, escribió el ex Presidente panista. A veces, cuando uno se resbala con sacudirse la ropa basta. A veces no.

‘¡ES UN AVE, ES SUPERMÁN!… ¡NO!… ¡ES EL EX AVIÓN PRESIDENCIAL!’

Lo bueno es que la rifa del “faraónico” ex avión presidencial es sin avión. Porque a ver si quienes sacaron al ave de acero a dar un rol por varias ciudades de Estados Unidos no la agarran de costumbre.

Este jueves se dijo que el TP01 “José María Morelos y Pavón” sobrevoló Los Angeles, Las Vegas, Phoenix y San Diego.

Según información generada en la plataforma de rastreo Flightradar 24, el “monstruo mexicano de dos alas” estuvo cerca de tres horas en el aire, luego de despegar a las 9:30 horas desde el Aeropuerto de Logística del Sur de California.

El Boeing 787-8 Dreamliner, matrícula XCMEX, aterrizó a las 12:26 horas en la misma terminal, después de varios meses sin calentar motores aparcado en un hangar.

Lo bueno para el pueblo sabio, que ya compró sus “cachitos”, los 100 premios de 20 millones de pesos no corren riesgo, pues para fines prácticos, y de la Lotería Nacional, el avión solo existe en papel.