López Obrador manda al diablo la “sana distancia”

Ante el panorama que vemos por el “Coronavirus” en México y en el mundo, la actitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador es la única en el planeta que preserva la fe y la confianza en que el virus chino no es sino una verdadera alucinación de los humanos.

…

¿O cómo entendemos sus carcajadas, sus besos y abrazos, con todo lo que da, a niños y adultos, y su persistente actividad, todavía hoy en Guerrero, ante y entre multitudes? Pero, más aún, quizá no en emergencia, pero sí en “mitigación”, mandar “al diablo” la “sana distancia” recomendada por la Secretaría de Salud.

…

Primero debemos pensar que su conducta (no terquedad, ¿eh?) es sumamente monitoreada por sus expertísimos de la Secretaría de Salud, sobre todo los doctores Hugo López-Gatell, subsecretario, y José Luis Alomía, Director de Epidemiología, y que, hasta como ellos lo han reiterado, el mentado “Coronavirus” es más ruido que nueces.

…

De otra forma a López Obrador deberíamos verlo desde una perspectiva de un hombre con devoción plena, gracia divina o lleno de Espíritu Santo. Casi casi como un estigmatizado con poderes de “otro mundo”.

…

Y más nos vale que así sea, porque si no el precio de su “indisciplina” podría ser bastante alto. Porque él, en medio del pavor popular, anuncia:

…

“Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante, no nos van hacer nada los infortunios, las pandemias. Nada de eso. Vamos a sacar adelante al País”.

…

Solo le faltó decir: “Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás”.

…

Loco, Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, que acaba de poner en cuarentena a siete estados, incluyendo Caracas. Loco, el gobierno de Italia que informó que en tan solo este domingo murieron 368 atacados por el “Covid-19”.

…

Loco, el gobierno de Perú que decretó el estado de emergencia; el de Colombia que cerró sus fronteras; el de Estados Unidos que canceló todos los vuelos desde Europa.

…

En verdad, tengamos fe. Ya veremos, quizá, que Andrés Manuel, con su santo oficio, cura hasta a un leproso. Aunque con aliviar a los contagiados de sarampión en la Ciudad de México nos conformamos.

MORENA EN LO MISMO; EL PRI, ENTUBADO

¿Recuerdan el proceso de Morena rumbo a su elección interna? Preguntamos porque con eso del “Día sin Mujeres”, la rifa del avión sin avión y el “Coronavirus” ya no se saber en qué vamos.

…

Bueno, pues en principio que bien que los partidos dan señales de vida, unos más que otros; aunque, la verdad, algunos, como el que preside Alejandro Moreno, “Alito” o “Amlito”, respiran artificialmente.

…

Aun así, el viernes, el PRI, como Lázaro, se levantó y “andó” con las fuerzas suficientes para dar su buena nueva, “cancelar todos los eventos masivos” ante la pandemia de virus chino.

…

Sin embargo, en chino, en chino, la tiene Morena. Todavía este domingo sigue en la refriega de cuál va a ser el método para elegir a su primer presidente nacional.

…

Yeidckol Polevnsky, que fue despojada del poder de facto que tenía, con la llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar, insiste en que la elección sea vía encuesta.

…

“Ahí no hay nada qué discutir, hay que cumplir, punto. Entonces eso no tendría que entrar en un tema de discusión”, dijo Polevnsky. Igual que ella piensa Ramírez Cuéllar, no así Bertha Luján, que afirma que debe ser por votación de consejeros en las asambleas distritales.

…

Es decir, cuando se suponía que Luján y Ramírez eran la mancuerna, porque éste apareció, repentinamente, el 26 de febrero durante el congreso extraordinario del partido organizado por la primera, resulta que ahora la mancuerna es Polevnsky y el interino.

…

¿Entendieron o mejor que nos lo explique el doctor López-Gatell?

AHORA, EL PRESIDENTE HIZO A JUÁREZ LO QUE EL VIENTO

Es que el primer round, es decir, el primer “puente” después de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de eliminarlos, “porque luego la gente ni se acuerda qué se celebra”, lo ganó el “Benemérito de las Américas”.

…

Este lunes, por cierto, previo a la suspensión de clases por el “Covid-19”, los mexicanos disfrutan de un descanso largo, gracias a que el festivo del 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez, se recorrió al 16.

…

Quizá no es que López Obrador no se haya acordado que esa “cultura del olvido” le repatea, sino que su propuesta no puede entrar en vigor porque está siendo analizada con miras a una reforma.

…

Pero qué importa, usted pregunte a cualquier niño, joven o vecino qué se celebra el 21 de marzo, y seguro responderá que… ¡el Día de la Primavera!..